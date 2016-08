Direito Unesc - 20 anos

Professor Alfredo Engelmann Filho - Coordenador do Curso de Direito da Unesc

A Unesc, como Universidade Comunitária, tem a missão de difundir o conhecimento em todas as camadas da sociedade a partir das necessidades sociais, e o curso de Direito, que em setembro deste ano de 2016 completa 20 anos de existência, mantém a preocupação com o ensino jurídico crítico e reflexivo, buscando a formação de profissionais que dominem de maneira completa e eficiente o manejo dos conceitos e técnicas jurídicas, sem esgotar sua visão do Direito numa abordagem tecnicista. A visão crítica traz novos elementos ao processo de aprendizagem, abordando o fenômeno jurídico de forma a alcançar um ensino de excelência.

O curso de Direito da Unesc insere-se na concepção geral da Universidade, pois busca a formação do homem integral, ampliando o compromissocom a política de formação e produção de conhecimento - um dos referenciais de emancipação da sociedade -, afirmando os princípios constitucionais da democracia e assumindo a responsabilidade social por meio de ações que possibilitem aos diferentes grupos sociais a fruição dos conhecimentos produzidos pela academia por intermédio do diálogo com a sociedade. Forma profissionais com consciência jurídica crítica, atentos à realidade mundial e ao papel de homem e de cidadão, com capacidade de compreender os problemas e os anseios da comunidade, pautando suas ações, dentre outras, no compromisso com a busca e valoração da qualidade de ensino, pesquisa e extensão; na construção de saberes que permitam a construção e o desenvolvimento de um projeto de sociedade comprometido com os valores éticos, estéticos e educacionais; na produção e socialização do conhecimento que implique na melhoria das condições de vida da comunidade; no comprometimento com as questões do Desenvolvimento, dos Direitos Humanos e com as questões socioambientais; na formação de profissionais com autonomia para administrar seus saberes, habilitados a tomar decisões éticas, solidárias e justas; na proposição e participação em diferentes esferas da sociedade e de governo, notadamente por meio dos projetos de pesquisa e extensão; e na valoração dos saberes populares para a produção de conhecimento, pois é dos anseios da comunidade que nasce o Direito.

Para o fomento da pesquisa, o curso de Direito da Unesc mantém três grupos pesquisadores, os quais são certificados pela Universidade no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): Núcleo de Pesquisa em Cidadania e Direitos Humanos (NUPEC), Núcleo de Estudos em Política, Estado e Direito (NUPED) e o Grupo de Criminologia Crítica Latino-americana. Também mantém, em parceria com as áreas da Saúde, o Laboratório de Direito Sanitário e Saúde Coletiva (LADSSC). Para incremento da Extensão, existe o Programa de Extensão em Direito e Cidadania (PEDIC), com vários projetos em andamento, todos financiados pela Unesc. Tal programa atua na dinâmica de um programa de extensão institucional da Unesc, coordenando e integrando as ações dos projetos de extensão e promovendo ações comunitárias, eventos de extensão, cursos de curta e média duração e outras modalidades de prestação de serviços à comunidade local, envolvendo professores, acadêmicos e comunidade.

Outro braço do curso de Direito da Unesc para atendimento à comunidade, durante os anos de sua existência, são as Casas da Cidadania (localizadas no Centro de Criciúma, Rio Maina, Próspera, Cocal do Sul e Morro da Fumaça) que, em convênio com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, prestam atendimento jurídico à população de Criciúma e região, além da participação direta no JIU (Juizado Informal Universitário), o qual funciona, desde 2011, junto à Unidade Judiciária de Cooperação (UJC), no campus da Unesc, como uma extensão do Fórum da comarca.

Atendimentos à comunidade são também prestados na Casa da Justiça e Cidadania em convênio com a Justiça Federal. Ainda, mais recentemente, ocorreu a implantação da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem na sede da ACIC, para a resolução de conflitos diários dos pequenos e micro-empresários, com atendimentos prestados por professores e acadêmicos do curso de Direito. Para a internacionalização dos saberes, o curso de Direito da Unesc possui convênios de mobilidade acadêmica com a Universidade de Coimbra, em Portugal, e com a Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no México.

Sempre atualizada, nossa revista Amicus Curiae possui periodicidade semestral, com o objetivo principal de incentivar a produção acadêmica docente e discente e difundir o conhecimento científico. Neste ano de 2016, tem como tema central as questões que envolvem Direitos Humanos e Sociedade, Novos Direitos e Políticas Sociais. Há também a coleção "Pensar Direito", já no 4º volume, em formato e-book, sempre com foco na produção intelectual. Tais recursos são de fácil acesso na página principal do curso de Direito.

Um sonho persistente, e realidade que se aproxima, é o mestrado em Direito, cujo projeto já está incubado sob a coordenação do Prof. Dr. Antonio Carlos Wolkmer e equipe de professores doutores, o qual irá abrilhantar ainda mais o curso de Direito da Unesc.

Há 20 anos com o firme propósito de ensinar, pesquisar e participar ativa e extensivamente na comunidade que nos cerca, repartimos nossos saberes e práticas, trazendo novidades das mais diversas áreas, de forma a contribuir para a Cidadania, pois devemos ser críticos, participativos e propositivos, empreendedores e conscientes de nosso papel de transformação do mundo, sabedores de que não vivemos sós e que as nossas ações diárias devem repercutir em ações transformadoras positivas e construtivas.

À equipe de professores do nosso curso desejamos um Feliz Aniversário, muita prosperidade e o reconhecimento da grandeza do nosso curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense!