Dia Internacional da Mulher: tempo de lutas e conquistas!

Mayara Cardoso

Prof.ª Ma.Maria Aparecida Mello - Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Unesc

Prof.ª Ma. Zélia Medeiros Silveira - Assessora do Desenvolvimento Acadêmico da Unesc

Prof.ª Ma. Janete Triches - Professora de Cursos de Graduação da Unesc

O dia 8 de março é comemorado pelas mulheres do mundo todo como o Dia Internacional da Mulher. A data foi sugerida por Clara Ketkin, famosa defensora dos direitos femininos na 2ª Conferência Internacional de Mulheres, ocorrida em 1910, na Dinamarca. Ela queria que o mundo ho-menageasse e não se esquecesse das 129 tecelãs queimadas vivas durante uma greve na fábrica de tecidos Cotton, em Nova Iorque. Aquelas mulheres lutavam pela redução da jornada de trabalho para dez horas diárias.

Desde então, as mulheres permaneceram lutando por seus direitos de cidadania e contra vários tipos de opressão.

Quando a mulher pensa em cidadania, ela luta para superar vários tipos de desi- gualdade de renda e de salário, de discriminação de raça/etnia e de gênero, além de afirmar valores como solidariedade, autonomia, respeito à diversidade, liberdade, entre outros.

A conquista do direito ao voto das mu-lheres brasileiras, em 1932, representou um marco importante e significativo, pois, se a Política é a arena em que ocorrem importantes definições, desde o valor do passe de ônibus até o salário que se recebe, é ocupando cargos de destaque na sociedade que se vai mudando aquilo que diminui, humilha, desvaloriza e exclui.

Em uma rápida retrospectiva histórica, as mulheres conquistaram o direito de votar e hoje governam países, atuam no mercado de trabalho e ocupam cargos de direção em organizações, além de terem, em média, maior escolaridade que os homens.

Avanços ocorreram, porém pesquisas re-velam que as mulheres recebem, em média, 25% a menos de salário que os homens desenvolvendo a mesma função, embora te-nham a mesma escolaridade e qualificação profissional. No Brasil, uma mulher é vítima de algum tipo de violência (física, emocional, sexual, patrimonial, social), em média, a cada 15 segundos. As brasileiras representam mais de 50% do eleitorado nacional, mas ocupam menos de 10% dos cargos pú-blicos eletivos.

Diante desses aspectos, percebem-se claramente alguns avanços no âmbito do papel da mulher na sociedade contemporânea. Nesse sentido, fazem-se necessárias reflexões que coloquem no eixo das discussões as condições que algumas sociedades ainda hoje impõem à mulher, como a negação de sua importante participação no processo de desenvolvimento da sociedade, em suas dimensões mais abrangentes.

Na Unesc, as mulheres constituem 56,67% de trabalhadoras e atuam, cotidianamente, definindo políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de pós-graduação e de gestão; compartilham ideias e prospectam projetos; coordenam setores e, portanto, contribuem fortemente para o desenvolvimento desta, que é uma Universidade Comunitária.

O dia 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países.