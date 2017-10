Deodoro da Fonseca renuncia à Presidência e assume Floriano Peixoto

Ruy Hülse - Presidente de Honra do Siecesc

Proclamada a República seguiu-se a adesão, em massa, ao novo regime de preeminentes políticos, condes, viscondes, barões que eram o sustentáculo do Império. Bem ao gosto da maioria dos políticos brasileiros; viveram a sombra do poder...

A primeira providência dos vitoriosos, foi nomear um governo provisório; que ficou assim constituído:

Presidente – Marechal Deodoro da Fonseca; Vice-Presidente – Marechal Floriano Peixoto; Ministro da Guerra – Tte. Cel. Benjamin Constant; Ministro da Fazenda – Rui Barbosa; Ministro do Interior – Aristides Lobo; Ministro da Justiça – Campos Sales e Ministro da Agricultura – Demétrio Ribeiro

Em seguida o governo provisório nomeou os governadores dos estados, sendo nomeado para Santa Catarina o Tte. Lauro Severiano Müller, futuro Ministro da Viação do Governo Rodrigues Alves.

Promulgada a Constituição de 24 de fevereiro de 1891; foram eleitos, pelo voto indireto, Deodoro da Fonseca como Presidente e Floriano Peixoto como Vice-Presidente; ambos alagoanos. As constantes desavenças entre os ministros e a intransigência de Deodoro; fizeram com que Deodoro dissolvesse o Congresso, decretasse o estado de sitio por 60 dias e empastelasse (destruir os equipamentos de um jornal) o jornal “Tribuna” estabelecia-se um regime de exceção; denominado “golpe de 3 de novembro”. Contra este estado de exceção rebelou-se, em 23 de novembro, o contra Almirante Custodio de Melo, dando ultimato para que Deodoro renunciasse dentro de 4 horas, sob pena de bombardear a capital da República.

O Marechal Deodoro preferiu não reagir, entregando o governo ao Vice-Presidente Marechal Floriano Peixoto; que assumiu em 23 de novembro de 1891.

Em 1893, Custódio de Melo tentou também depor Floriano, entretanto esbarrou com a firmeza do Presidente, denominado o “Marechal de Ferro”.

O governo de Floriano enfrentou três rebeliões, tentando depô-lo sob a alegação que seu governo era ilegítimo por não ter sido eleito pelo voto popular. Sufocou todas com mão de ferro. Iremos nos deter, nos próximos artigos sobre estas rebeliões: A Revolta do Sargento Silvino, que revela a personalidade de Floriano; a Revolta das Armadas que atingiu diretamente Santa Catarina e Revolução Federalista que tem a ver com o nosso carvão.

Voltaremos oportunamente sobre o assunto