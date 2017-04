De onde vem a bala?

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 - RQE 6544/14473

Parece que nos últimos tempos no Brasil andamos fugindo todo dia de uma bala perdida. Aquele temor que observávamos a distância nos dois grandes centros do país, Rio e São Paulo, toma conta do nosso cotidiano. O temor já nos atingiu em cheio.

Quando saímos de casa a sensação de insegurança vai junto na bolsa. Cidades do interior do país vivem cotidianamente uma rotina de assaltos e mortes que se perdem nas estatísticas. O pior que não se observar efetivo policial na rua é não ver uma reação go-vernamental alguma. Quando os ônibus queimam nas ruas, o Estado vai aos presídios negociar. Foi assim aqui em Santa Catarina. Não bastou a expe-riência vivida no Espírito Santo, sem a presença policial nas ruas. Somos uma sociedade arcaica incapaz de conviver sem regras bem estabelecidas. A inversão de valores é reflexo da total falta de bom censo que domina nosso convívio social, e da falta de educação que domina nossa realidade cotidiana. Escutamos isso nas rádios e lemos isso todos os dias nos grupos de WhatsApp. Não se trata de pobreza intelectual, trata-se de falta de educação mesmo.

Ausência de educação construída por um sistema escolar decrépito, incapaz de dar oportunidades de crescimento pelo conhecimento ou pelo esporte. Incapaz de valorizar a figura do professor, e de ensinar respeito a ele. Está cada vez mais difícil e preocupante conviver com essa realidade. Lá em 1999, o documentarista João Moreira Salles já dissecou essa realidade no excelente, e ainda muito atual, documentário "Notícias de uma guerra particular" (disponível para todos no YouTube). De lá pra cá o que se observou foi uma disseminação país afora daquela realidade carioca demonstrada no filme. Florianópolis caminha a passos largos para viver as dificuldades do convívio diário do Rio de Janeiro. E essa realidade vai se espalhando pouco a pouco também pelo nosso estado. O hábito de assalto a bancos no Rio Grande do Sul já vai se tornando uma realidade nossa também. Será que somos incapazes de copiar os exemplos positivos?

O governo federal é incapaz de avaliar a ineficácia de uma "Força Nacional" inoperante e estática, que diminui a força das polícias Civil e Militar estaduais. Ao invés de valorizar estas e ajudar os estados no fortalecimento dos efetivos locais, desloca efetivos para tapar buracos da falta de investimento. Só uma coisa inibe a atuação de bandidos na rua, a presença ostensiva. São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, mudou um pouco sua realidade aumentando a presença policial nas ruas. Você pode até discutir a formação da força policial, mas nunca questionar a necessidade da presença dela nas ruas. Não temos educação para conviver sem ela.

Quando uma bala atinge uma adolescente dentro de uma escola, não interessa de onde ela vem. Já perdemos todos.