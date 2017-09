De Lages à Colônia Dona Francisca (hoje Joinville)

Ruy Hulse - Presidente de Honra do SIECESC.

Como dissemos inicialmente, a viagem de L’Alleman de Desterro à Lages, a descrevermos com mais detalhes do que de Lages a Colônia Dona Francisca, pelo fato de termos, nós aqui do sul do estado maior conhecimento do trajeto que foi detalhado.

L’Alleman deixa Lages no dia 21 de junho de 1855 para chegar a Colônia Dona Francisca no dia 29 de julho de 1855.

Após descer a serra do Trombudo, habitada pelos índios botocudos, chega a Bom Retiro no dia 27 de junho; último vestígio do planalto serrano.

Deixando Bom Retiro, na direção nordeste chega a Colônia Santa Tereza, fundada em 1848 e a Colônia Santa Isabel fundada em 1847; nesta última residiam de 70 a 80 famílias alemães, oriundas de Baviera, onde reside o Senhor Scheidt; com quem visita a Colônia.

Prosseguindo L’Alleman depara-se com o Rio Cubatão, chegando a Vargem Grande onde visita uma fonte termal denominada Guarda, que fôra visitada, em 1847 pelas suas Majestades Imperiais.

No dia 04 de Julho chega a localidade de Santo Amaro, visita a Colônia São Pedro de Alcântara, fundada em 1829, onde residiam cerca de 140 famílias alemães; com o Sr. Schmidt conhece o Sr. Koerich, proprietário de uma grande área de terra na localidade.

De São Pedro de Alcântara chega a Biguaçu no dia 13 de julho, passa por São Miguel e Porto Belo, em seguida, transpõe o rio Caboriu-açu, e chega a Itajaí.

Em Itajaí tem a grata satisfação de conhecer o Dr. Herman Blumenau, que retornava a colônia Blumenau, por ele fundada, em 2 de setembro de 1850.

Sobem, de canoa, o rio Itajaí, chegam a Blumenau no dia 19 de julho de 1855, onde L’Alleman constata que a colônia teria um futuro promissor.

De Blumenau retorna, no dia 26 de julho, a Itajaí e segue até a ilha de São Francisco, passando por Barra Velha.

De São Francisco, segue de barco, até a Colônia Dona Francisca (hoje Joinville) onde chega em 29 de julho de 1855. A colônia fora fundada em 09 de maio de 1851, que já contava com 2.500 habitantes.

A colônia recebeu este nome em homenagem a Dona Francisca Carolina, princesa de Joinville, irmã mais moça de Dom Pedro II que ao casar com o príncipe Orleans de Joinville, recebera um dote de 155 mil hectares de terra, onde hoje, se situa a cidade de Joinville.

No dia 16 de agosto de 1855 L’Alleman segue para Curitiba, deixando para traz uma intrépida e marcante viagem, pela Província de Santa Catarina, realizada há mais de 160 anos.

L’Alleman retorna para Alemanha e falece na sua cidade natal em 10 de outubro de 1884.