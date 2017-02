Concentre o seu poder no pensamento para alcançar os objetivos

Mayara Cardoso

Eduardo Shinyashiki - é mestre em neuropsicologia e especialista em desenvolvimento das competências de lide-rança organizacional, educacional e pessoal. Com mais de 30 anos de experiência no Brasil e na Europa, é referência em ampliar o poder pessoal e a autoliderança das pessoas, por meio de palestras, coaching, treinamentos e livros, para que elas obtenham atuações brilhantes em suas vidas. Mais informações: www.edushin.com.br

Quando traçamos os nossos objetivos, tanto na vida pessoal quanto na profissional, é comum nos depararmos com dificuldades relacionadas diretamente às nossas emoções. Pensamentos negativos - do tipo "é difícil", "eu não sou capaz" e "isso não vai dar certo" - costumam ser empecilhos na busca por nossas metas.

Somos responsáveis por nossa própria experiência e, quando temos a consciência daquilo que ocorre ao redor, passamos a entender que a vida é um reflexo do que está em nossa mente.

Para alcançar os objetivos almejados, é preciso fazer uma autopreparação, uma organização do terreno interior para que os frutos possam crescer. Concentrar o poder no pensamento é fundamental para direcionar e ter o domínio de nós mesmos.

Obter o sucesso em alguma atividade só será possível com a potencialização consciente dos pensamentos direcionados, que nos conduzem à realização de uma meta. Agora, pare para refletir: qual é o tipo de raciocínio que está alimentando? Com que intensidade pensa nisso? E de que forma isso influencia nas suas ações e resultados?

As respostas a essas perguntas, certamente, irão ajudá-lo a identificar se está no caminho certo ou sabotando o seu próprio sucesso. Pensar que "é possível realizar o objetivo" e "eu mereço viver os resultados das minhas metas" é uma maneira de refletir, que constrói e dá força para a motivação e a autoconfiança.

Permita-se utilizar a mente como uma aliada na busca pelos sonhos e passe a direcioná-la na visualização daquilo que deseja, sempre com co-ragem e liberdade.