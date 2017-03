Como ser o homeopata da sua família

Eliete M M Fagundes - Professora

Nossa saúde, bem-estar e harmonia são o tesouro mais precioso que podemos obter e, para que ele se mantenha, nosso núcleo familiar, que geralmente pode nos desestabilizar mental e emocionalmente, também necessita estar saudável e harmonizado.

Somos seres humanos e, como tais, somos regidos por sentimentos e emoções que podem ser maléficos ou benéficos para a nossa saúde. Não será uma única explosão de raiva ou um episódio esporádico de ansiedade e estresse em situação súbita que nos danificará, pois são condições próprias e normais, ou seja, uma sobrecarga do conjunto diário. A frequência com que sintonizamos é que será prejudicial aos órgãos e sistemas.

Infelizmente, esta periodicidade vibratória que normalmente ocorre dentro de nosso núcleo familiar, nossa casa, decorrente do convívio diário, é que causa as verdadeiras perturbações que nos desestimulam. Geralmente são ligadas a situações que se tornaram crônicas, mal resolvidas, consideradas como insolúveis. A causa mais comum está ligada aos adoecimentos em geral, à perda da integridade da saúde.

A baixa perspectiva e a insegurança de não conseguir uma solução real por meio da medicina convencional, por não atingir a causa do problema, e sim tratar apenas o sintoma físico visível, é um grande gerador de ansiedades, conflitos, frustrações, medos, tristezas, depressões etc. O familiar adoecido pode ser um mero dependente dos remédios químicos em casos de doenças crônicas, ou seja, paliativos que apenas proporcionam uma sobrevida com perda gradativa da autonomia. Em determinados casos, aumenta, na grande maioria das pessoas, a sensação de impotência, de perda do controle, até mesmo porque existe também o risco de ruína financeira devido às altas despesas médicas na vã esperança de rápida convalescença.

Existe outra forma de tratamento complementar, uma perspectiva com abordagem diferenciada em detrimento da usual, e que comprova, pelas pesquisas práticas, a sua eficácia de que é capaz de proporcionar um acesso profundo na verdadeira origem das desarmonias.

A homeopatia não é a panaceia universal que comprova possuir habilidade de resolução de todos os problemas da humanidade, mas, em contrapartida, é a terapia que age mais profundamente, com poder único e absoluto de, se bem aplicada, gerar um estímulo terapêutico que acessa a causa, a razão autêntica da desarmonia, do adoecimento, seja este mental, emocional ou físico.

Esta capacidade quântica, vibracional do remédio homeopático abrange uma gigantesca profundidade de ação, pois, além de restaurar um organismo específico de forma individualizada por trabalhar as memórias de cada ser, também abrange, guia e ajusta as frequências dos que se encontram mais próximos ou em ressonância semelhante, independentemente do tempo e da distância.

Caso um familiar adoecido, que está desestabilizando a unidade do grupo, se trate homeopaticamente, os demais membros também receberão benefícios positivos de forma perceptiva. Esta interface intercepta as memórias adoecedoras que interferem no intercâmbio organizado dos fatos intercorrentes, sejam do presente ou do passado do indivíduo. Assim, todos os seus níveis de atuação irão refletir nos demais seres e na composição do seu futuro próximo ou longínquo.

Tal fenômeno nos permite observar a harmonização e os adoecimentos coletivos. Seja qual for a denominação do problema ou o estágio de adoecimento que um indi-víduo esteja enfrentando, a homeopatia indicada corre-tamente por um homeopata idôneo e ético sempre irá produzir efeitos benéficos. Estes irão se refletir em todas as dimensões dentro e fora do ser e serão sentidos, principalmente, pelos mais perceptivos e por aqueles que se dedicarem intensamente ao estudo desta ciência quântica universal.

Portanto, permita-se sentir conscientemente sua ação física e espiritual. E, após comprová-la, estenda seus benefícios ao seio de sua família, principal núcleo que deve ser vigorosamente preservado para que pelo menos um membro incline-se a dar continuidade a estes conhe-cimentos. O homeopata possui condição energética de ajudar e de aumentar a frequência do sistema imunoló-gico do paciente para trilhar o caminho da prevenção de todos os males.

Imbuídos pelo sentimento de ajudar nossa célula fami-liar e impulsionados pela vontade de sermos alegres e mais saudáveis, vamos empregar nosso tempo e expectativas em algo que é imediato e não ilusório, efêmero ou transitório: o estudo da Ciência da Homeopatia.