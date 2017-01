José de PaivaNetto - Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br - www.boavontade.com

Em 28 de janeiro celebra-se o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data foi escolhida em homenagem aos Auditores Fiscais do Trabalho Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva e ao motorista Ailton Pereira de Oliveira, assassinados em 28 de janeiro de 2004, durante vistoria a fazendas em Unaí/MG. No Portal www.brasil.gov.br tomamos co-nhecimento de que "um total de 1.010 pessoas foram retiradas de condições análogas à escravidão em 2015. (...) Em 20 anos de atuação do Grupo Móvel, locali-zamos quase 50 mil vítimas nessa situação". De acordo com a matéria, em 2015, "o Estado de Minas Gerais liderou o número de trabalhadores resgatados, com 432 vítimas (43%). Em seguida estão o Maranhão com 107 resgates (11%), Rio de Janeiro com 87 (9%), Ceará com 70 resgates (7%) e São Paulo com 66 vítimas (6%)".

É de se louvar o esforço de governo e sociedade civil na luta por virar uma página triste de nossa história. Mas toda a atenção é pouca, aconselha bem antigo ditado.

A LBV nasceu para amar e ser amada!

No último dia 1º de janeiro, nossa amada Legião da Boa Vontade (LBV) completou mais um aniversário de sua profícua existência, desde que foi criada, em 1950, pela genialidade do brasileiro Alziro Zarur (1914-1979). Muito oportunamente, recordo-me que recebi do dr. Cícero Antônio de Araújo, de Brasília, um fraterno e-mail no qual aborda o texto que escrevi dedicado ao sexagésimo aniversário da LBV, há alguns anos: "Li com emoção o brilhante artigo alusivo aos 60 anos da LBV. Ao final, alentado meu espírito de verdades cristãs, concluí: benfazejos os ventos que espargiram a LBV pelo Brasil; alvissareiros os ventos que a tangerão no Ecumenismo Cristão pelo mundo afora, conduzida com segurança pelas mãos de Espíritos evoluídos na luz. Meus cumprimentos fraternais".

Dr. Cícero, são pessoas como o nobre amigo que fazem da LBV esse campo neutro em que todos podem confraternizar.