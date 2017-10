Centro Cultural Jorge Zanatta: A arte existe e resiste!

Mayara Cardoso

Angelica Neumaier - Professora do Curso de Artes Visuais da Unesc

Daniele Cristina Zacarão Pereira - Professora do Curso de Artes Visuais da Unesc

DOdete Angelina Calderan - Professora do Curso de Artes Visuais da Unesc

A edificação da década de 1940, localizada na Rua Coronel Pedro Benedet, é o símbolo maior das artes e cultura de Criciúma. Dentre suas muitas camadas de história, do legado do carvão à ditadura militar, estão entornadas em suas ruínas a memória e história das artes em Criciúma. Essa relação inicia-se em 1993, quando a recém-criada Fundação Cultural de Criciúma (FCC) instala-se no prédio que passa a ser chamado de Centro Cultural Jorge Zanatta - uma homenagem a um importante empresário da cidade. As duas logomarcas adotadas pela FCC ao longo da sua trajetória, apresentavam traços da arquitetura da edificação. Durante 20 anos, esta foi a sede do órgão gestor de cultura do município, até o prédio ser interditado em 2013. Além da sede administrativa da FCC, o Centro Cultural Jorge Zanatta abrigava uma série de atividades e ações culturais que o tornava um lugar vivo, intenso, dinâmico e acolhedor.

Nas antigas salas e galpões do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foram instaladas as oficinas de Artes, um Auditório, o Galpão das Artes e a Galeria de Arte Contemporânea. As oficinas de Artes da FCC funcionavam como uma escola livre, oferecendo aulas de diversas linguagens artísticas como artes visuais, cinema, dança, literatura, música e teatro. Essas oficinas formaram inúmeras gerações de artistas que, hoje, atuam em cidades do Brasil e até mesmo no exterior. Com um projeto mais recente, as Oficinas de Artes da FCC migraram contemplando as comunidades dos bairros da cidade, sendo oferecidas aulas de balé, hip-hop, capoeira, violão, artes visuais, teatro, entre outras atividades, democratizando o acesso à arte e a cultura, investindo no seu potencial de transformação social. Infelizmente, esse projeto foi encerrado em 2015, por falta de recursos para pagar o salário dos professores. A Galeria de Arte Contemporânea, inaugurada junto com a FCC, apresentou durante os seus 20 anos de atuação, inúmeras exposições individuais e coletivas, de artistas de todo o Brasil, tornando-se uma importante referência nacional como um espaço de produção e difusão da arte contemporânea. O antigo laboratório de análise de solo do DNPM era uma das cinco salas expositivas que integravam a Galeria de Arte Contemporânea, suas características arquitetônicas foram preservadas, o que tornava esse lugar um espaço único. Além das exposições, o Laboratório abrigou outras atividades, como bate-papo com artistas, oficinas, cursos, palestras, residências, encontros da Associação de Artistas (ASCAV), grupo de estudos, entre outras.

Nesse contexto, ressaltamos também a importância da Galeria de Arte Contemporânea do Centro Cultural Jorge Zanatta como espaço de formação dos estudantes dos vários cursos ligados à cultura e à arte, as aberturas de exposições eram apreciadas por grande público de estudantes que compartilhavam com os artistas diálogos sobre processos artísticos, concepções de arte, curadoria, etc., sendo de inestimável contribuição para a formação artística e cultural dos(as) acadêmicos(as). Adotando um caráter interdisciplinar, a Galeria de Arte abriu espaço para as necessidades da produção artística contemporânea, um espaço de trabalho, experimentação, diálogo, formação, construção e desconstrução. Nos últimos dias do corrente ano essas atividades retomaram das ruínas o significativo Centro Cultural Jorge Zanatta, em mais um movimento de ocupação, de resistência, nomeado de “Salve Jorge”, organizado por artistas, estudantes e professores, que buscam incansavelmente dar visibilidade e continuidade as ações culturais promovidas pelo relevante espaço.

É preciso valorizar e fomentar as instituições que abrigam o vigor das produções artísticas e, para isso, é preciso estar junto aos artistas, incentivando, promovendo e fomentando espaços de educação, produção e difusão da arte e da cultura.