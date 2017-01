Bem-vindos, insatisfeitos!

Lúcia Búrigo - Coordenadora do Setor de Comunicação Integrada

Outro dia, em um webinar, o Prof. Peruzzo defendia que a insatisfação move o ser humano à descoberta do novo. Sim, as insatisfações inquietam, provocam questionamentos,rastreiam o inédito eabrem caminhos para aquilo que a maioria não vê e,inclusive, duvida. Como seria a vida sem essas indagações? Uma sucessão de mesmices, uma escassez de descobertas. Por sorte, a consciência curiosa e criativa, bem como a busca por respostas, desacomoda e faz surgir a diferenciação,responsável por gerar microrrevoluções cotidianas, as quais produzem qualidade de vida.Diante disso, a universidade é o lugar ideal para os insatisfeitos? Certamente e, se você é um deles, seja bem-vindo! Esse texto é para você!

Para quem sonha em modificar cenários e deixar marcas positivas por onde passa, a universidade é um ambiente transformador. A diversidade de ideias, de culturas e deexperiências de vida proporciona algo maior, que faz do ensino uma viagem com oportunidades diversas. O ambiente da sala de aula se expande e se estende pela pesquisa e pelas atividades de extensão, que possibilitam a inserção na comunidade. Sentir os problemas para propor soluções, ao invés de impor o que se acha que faz falta para o outro, é o sentido de transpor muros, ou seja, entender e atender.

Contudo, embarcar na viagem do conhecimento exige credenciais. Uma aventura, com muita adrenalina,reforça a necessidade de escolher com cuidado a universidade onde se quer estudar. Portanto, estar fundamentado na credibilidade é uma opção sensata. A tradição de quem navega há quase 50 anos, sempre se reinventando, pode oferecer garantias. Por isso, observar os indicadores de qualidade remete à segurança de que o tempo que você passará na universidade escolhida será produtivo e com muitas descobertas. Índices como os do MEC e da Folha de São Paulo colocam a Unesc no topo das melhores opções e endossam que qualidade não é apenas um sentimento, tornando-se tangível.

Tão materializada é a variedade do menu de cursos que a Unesc oferece, seja no presencial ou na modalidade a distância. Além disso, ela se estende por uma infraestrutura respeitável e reconhecida. A Unesc é a segunda melhor universidade brasileira não pública, no índice inédito realizado pela Brasil Júnior, com apoio da consultoria McKinsey, divulgado pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, conforme os critérios de "Cultura Empreendedora", e a terceira melhor no segmento "Infraestrutura", entre todas as universidades, públicas e privadas. Como reconhecida é também sua internaciona-lização.

Há também os inúmeros resultados obtidos ao longo desses anos, que levam professores e acadêmicos a compartilharem suas experiências e descobertas em eventos pelo mundo afora, trazendo prêmios que comprovam o quanto há espaço para os insatisfeitos em busca de oportunidades. Sim, porque a universidade é verdadeiramente uma oficina onde os insatisfeitos perguntam, trocam informações, intuem, inventam, pesquisam e se aliam a outras pessoas em uma convivência rica e forte, da qual sairão aqueles que farão a diferença no mundo, tornando-o melhor.