Além dos ossos do ofício

Marinho Búrigo é ortopedista, cirurgião do joelho, pós-graduado em Medicina do Esporte e mestrando em Fisiologia do exercício na Unesc.

Era um domingo lindo e ensolarado em Criciúma como foi esse último. Eu, o ortopedista de plantão na emergência do São José, pela manhã havia passado visita pelos andares nos pacientes, meus e dos colegas de grupo. Ainda não tínhamos residência médica no hospital, o que fazia com que colaborássemos uns com os outros para uma ligeira folga dominical. Se desenhava um domingo tranquilo. Me desloquei do hospital até em casa para almoçar com a família.

Antes ainda de terminar o almoço, toca o celular. O colega plantonista da emergência me avisa: vem que a coisa é séria! Ainda hoje moro a duas quadras do hospital. Fiz o trajeto a pé em menos de 5 minutos imaginando chegar na emergência e encontrar mais uma daquelas tragédias cotidianas, as quais, infelizmente, a rotina dos acontecimentos vai nos dessensibilizando diante da gravidade.

Mas não, para minha surpresa era uma mãe e suas duas filhas pequenas, que se deslocando do Sul para o Norte haviam capotado de carro na BR-101. A sala de emergência sempre tensa, estava em transe diante da situação, praticamente inédita para todos. Trauma em crianças sempre abalam nosso emocional.

Naquele cenário de ações, seguindo os padrões de atendimento em emergência preconizado pelo ATLS (Advanced Trauma Life Suport) comecei a colher informações, delegar funções, e eleger prioridades enquanto examinava as três. Tínhamos um quadro de gravidade que crescia conforme descendia a idade delas. A mãe, a única que me ouviu, me pediu para cuidar delas.

O volume de sangue em um paciente politraumatizado é sempre algo para ficar atento num atendimento de emergência. Quanto menor a criança isso se torna algo crítico a ser reavaliado a todo momento. E eu tinha, naquele momento, a pequena no limite com múltiplas fraturas.

Foi por ela que eu comecei logo após o meio-dia, com cotovelo exposto e perda óssea, seguindo pelos punhos, fêmur e tornozelos. E... foi um domingo longo, cansativo e tenso na companhia do anestesista. A miúda de 4 anos saiu do centro cirúrgico direto para UTI do Santa Catarina. Seguimos pela irmã mais velha, então com 7 anos, um pouco menos grave, que ainda seria operada no quadril por outro colega na semana, e terminamos com a mãe por volta da meia-noite. Dever cumprido. As coisas correram bem ao longo da semana. A pequena foi transferida para UTI da PUC em Porto Alegre, enquanto a mais velha e a mãe seguiram para casa.

Eis que depois de meses sem notícias alguma, fim de ano se avizi-nhando, minha secretária me diz que tinha uma supresa para mim, e eu não dei muita bola. Terminado as consultas entram no consultório aquelas três mulheres sorrindo, ca-minhando e mexendo seus membros normalmente para me mostrar que estavam em total sintonia com a vida. Não contive as lágrimas de tanta felicidade de ver aquelas meninas. As beijei com se fossem minhas. A mãe me disse que trouxe as meninas para me conhecer, me desejar um Feliz Natal, mas, principalmente, que veio para me dizer que a minha voz ainda era a voz do anjo dos sonhos dela relacionados com o dia do acidente.

Ainda hoje me emociono com a lembrança dessa história. Nunca mais as vi ou tive notícias. Volta e meia elas povoam meu imaginário de como estariam. Eu espero que minha voz ainda povoe os sonhos daquela mãe. Coisas além dos ossos do ofício.