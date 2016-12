Aja de maneira preventiva

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Todo fim de ano acende o alerta dos ortopedistas Brasil afora. Infelizmente, é o período onde afloram os traumas de maneira geral, especialmente traumas raquimedulares cervicais por mergulhos em águas rasas, e traumas com explosivos em dias de festa. Por mais que campanhas institucionais das sociedades médicas tenham sido realizadas ao longo dos últimos anos, os índices destas lesões não têm diminuído.

Usualmente, estas tragédias pessoais estão diretamente relacionadas com o consumo de álcool e atos impensados. O tabu em relação às plegias, para e tetraplegia, foi quebrado pelo escritor Marcelo Rubens Paiva no livro "Feliz Ano Velho". Antes disso muito pouco se abordava a complexidade dessa situação. A construção do complexo hospitalar Sarah Kubitschek, em Brasília, foi decisiva na reabilitação desses pacientes ao longo dos últimos 50 anos, disseminando conhecimento nessa abordagem no Brasil, e também pelo mundo. O arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé, falecido recentemente, responsável pelo desenho dos hospitais da rede Sarah, também foi responsável por uma revolução no mobiliário hospitalar necessário na abordagem desses pacientes, visando a prevenção de lesões secundárias a estes tipos de trauma. Hoje, nossa região conta com o trabalho da ONG "Vida Ativa", numa união de forças da equipe de coluna da Ortopedia do Hospital São José e sua direção, no auxílio aos pacientes que são vítimas dessas lesões altamente limitantes.

Porém, assim como nas lesões causadas por explosivos que acometem, normalmente, as mãos (quando não ceifam vidas), são medidas tomadas a posteriori para mi-nimizar o sofrimento e a limitação dos pacientes sequelados pelo trauma. É necessária uma abordagem de caráter preventivo nessas situações. Todas as pessoas que presenciam um trauma desse porte devem se sentir corresponsáveis pela tragédia alheia.

Não existe o termo direção preventiva? Pois bem, esse conceito deve ser transferido para toda nossa atitude coti-diana. Agir de maneira preventiva, pensando antecipadamente na possibilidade de um acidente, deveria se tornar um hábito cultural, uma vez que regras determinadas por leis neste país têm grande dificuldade de serem seguidas. O maior exemplo em relação aos acidentes com explosivos, que devemos lembrar, é a tragédia da boate "Kiss" em Santa Maria, fruto de uma atitude impensada movida pelo calor da noite e o ímpeto do álcool.

Água e eletricidade; fogão, água e gordura ferventes, facas, copos e garrafas de vidro, associados a presença de crianças; álcool e direção (atualmente o que mais atendemos são acidentes de moto associados ao álcool); e muitos outros exemplos possíveis, são situações onde a antecipação dos fatos deve ser pensada. Tragédias nunca são essencialmente pessoais, acometem o bojo familiar. No Brasil e no mundo o trauma é a maior causa de morte na faixa dos 20 a 40 anos de idade. Aqui, são também responsáveis por mais de 70% das aposentadorias nessa faixa etária.

Aja de maneira preventiva orientando adolescentes em formação. É a melhor maneira de abordar essa realidade, ainda que o exemplo seja sempre mais importante que o discurso.