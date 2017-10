Ruy Hülse - Presidente de Honra do Siecesc

A Proclamação da República ocorreu sem derramamento de sangue e sem qualquer participação popular; talvez, por isso mesmo, além do feriado de 15 de novembro pouco ou nada se festeja.

Enquanto a família Imperial veraneava em Petrópolis; Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, Ruy Barbosa, Joaquim Nabuco e Francisco Glicério, aderiram ao movimento republicano liderado pelo Tenente Cel. Benjamin Constant, presidente do Clube Militar; que contava, inclusive, com o apoio velado, do Marechal Floriano Peixoto que ocupava, o segundo posto na hierarquia do Ministério da Guerra.

No dia 13 de novembro de 1889, Dom Pedro II deixou o Palácio Imperial de Petrópolis dirigiu-se ao Rio de Janeiro, participou de vários atos administrativos; sem dar qualquer importância ao movimento que se alastrava contra a monarquia; embora alertado pelo chefe de gabinete Visconde de Ouro Preto.

Dia 14 retornou a Petrópolis, para repousar, já que diabético a conselho médico, deveria evitar preocupações.

No dia 15, pela manhã, o chefe de Gabinete Ouro Preto dirigiu-se ao Arsenal da Marinha, na tentativa de desarticular a insubordinação; deslocando-se, sem seguida, para o Ministro da Guerra, localizado no campo de Santana, hoje Praça da República, surpreendendo-se com a tropa de 2.000 homens do Exército, aguardando pelo Marechal Deodoro da Fonseca, para proclamar a República.

Admitiam os revoltosos que, se houvesse resistência da monarquia, haveria pronta reação dos revoltosos; chegando o Ten. José Inácio Cardoso defendido o fuzilamento de Dom Pedro II (este tenente viria ser avô do ex. Presidente Fernando Henrique Cardoso).

Curiosamente Dom Pedro II acreditava que o movimento revoltoso visava apenas substituir o chefe de Gabinete Ouro Preto.

Na tarde do dia 15 de novembro, Deodoro vacilante entre a monarquia e a república, solidarizou-se com seus companheiros de farda e embora acamado com forte dispneia, deixou a cama contrariando seu médico e sua esposa, dirigiu-se de charrete até o Ministério da Guerra, destituiu o Ministério Chefiado por Ouro Preto e montando um cavalo aproximou-se da tropa perfilada, arrancou o quepe da cabeça e gritou: “Viva a República Brasileira”.

No dia 16 de novembro de 1889, Dom Pedro II e seus familiares, no navio Alagoas, partiram para o exílio para a Europa.

Voltaremos oportunamente sobre o assunto.