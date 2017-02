A prevenção antes da lesão

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Há um convívio rotineiro dos ortopedistas e médicos do Esporte com as lesões esportivas, mas a preocupação tem aumentado à medida que observamos o aumento do índice de lesões em praticantes de atividades físicas amadoras. Já escrevi sobre fra-turas por stress numa outra oportunidade, porém o mês de janeiro que passou me apresentou um quadro preocupante de lesões relacionadas com a falta de preparação para a prática de atividades esportivas.

Em âmbito profissional a prevenção já é uma rea-lidade e uma obsessão. Essa prevenção tem por base a preparação muscular, força e coordenação motora. Cada vez mais as pré-temporadas são realizadas com bola visando o aprimoramento do gesto esportivo enquanto se busca a melhora do condicionamento físico, e não mais foco estrito apenas na parte física. O treinamento do gesto esportivo previne lesões.

A FIFA, há alguns anos, desenvolveu e vem disseminando o programa "11+" baseado em 15 exercícios, com algumas variações, orientados para que sejam feitos após o aquecimento, especialmente de atletas em formação, mas também nos grupos principais. Os primeiros trabalhos científicos que monitoram a implementação desse método em clubes profissionais têm sido bem expressivos com redução do índice de lesões variando de 30 a 50% entre os trabalhos. De novo, força e coordenação motora como mecanismos proprioceptivos de prevenção.

Trazendo isso para o nosso mundo dos mortais amadores, não há como se dissociar dessa verdade. Aquele que não se prepara para o esporte a que se propõe praticar, e não se exercita de forma gradual na melhora do seu condicionamento, terá problemas com lesão e perda de estímulo para manter a sua prática saudável. A corridinha no campo do bairro, o giro de bike com os amigos, a zumba divertida, a energia descarregada no muay thai, o futebolzinho e o surfe do fim de semana ... com a chegada da idade, se não houver uma preparação para o gesto esportivo, tudo isso incorrerá em lesão.

A prática de atividades esportivas está diretamente relacionada com melhora da qualidade de vida. Além de melhorar o funcionamento cerebral, previne e diminui os marcadores de doenças como

a diabetes e hipertensão. Mas a prática deve ser rotineira e saudável visando a manutenção da força muscular com o chegar dos anos vividos. Eu cos-tumo dizer aos pacientes que osso não sustenta ninguém, quem sustenta é o músculo, mas pra isso ele precisa ser usado, ou seja, treinado.

Crie e mantenha seu hábito. Procure uma ava-liação pré-participativa e uma orientação de um profissional para saber o caminho correto, progressivo e gradual na prática desportiva. A prevenção vem antes da lesão.