A opção da falta

Mário C. Búrigo Filho - Ortopedista cirurgião do Joelho e Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 RQE 6544/14473

Parece que fizemos esta opção. Uma vez que a colheita é certa, sempre é preciso saber plantar. O país que primou pela má educação e o desestímulo ao pensar, agora precisa lidar com a falta de bom senso nas lides diárias. Uma farta gama de opiniosos, ambidestros aos extremos, especialistas em qualquer assunto, como um dever estabelecido a si mesmo, jogando na latrina seu direito, a emitir opinião sobre tudo e sobre todos.

De nada adianta a asserção de estudiosos em assuntos polêmicos. A falta de capacidade de aceitar opiniões alheias, fundamentadas no conhecimento, em nome daquilo que o meu próprio Eu acredita, é o pano de fundo do cenário atual. Assistimos à tragédia da nossa sociedade onde a liberdade é cerceada por liberais e a tribuna da democracia é tomada pela interpretação literal da Bíblia.

Há um excesso de informações e muita falta de conhecimento. A falta de preparo individual é o alicerce do desrespeito ao conhecimento do outro. O Eu critica antes de observar e ouvir para aprender. O Eu que educa em casa imagina saber mais que o que ensina na escola a partir de processos pedagógicos. O Eu que opina esquece que a própria opinião também parte de um lugar da fala. E o grande problema é que esse lugar anda vazio. Pouca reflexão e muito “Ctrl C-Ctrl V”.

Alguém já disse que todos somos ignorantes em alguma coisa. O Millor Fernandes dizia que tinha medo do futuro tão somente por conhecer o presente. Em nome da moral, o obscurantismo toma conta da opinião coletiva. A sociedade de “Réquiem para um sonho” domina o cenário de ações e estabelece metas em busca de pontos na escalada presidencial. Falta coragem e lucidez no panteão da república.

Aquilo que nos falta, não nos falta por falta de opção, nos falta por opção da falta. O não estímulo à educação, naquilo tudo que possa englobar a palavra, desde conhecimento até o respeito com o outro, parece ser por opção nossa enquanto sociedade. O exemplo pouco importa no nosso convívio diário, e ao pensar reflexivo resta sobreviver à morte da filosofia, onde ele mora. “Tá na cara! Pra que rimar amor com dor”... qual nossa opção?!