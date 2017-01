A nossa transição

Loiva Goulart Cordioli - Leitora

Depois das eleições em todo o Brasil, a difusão da mídia foi intensa, muito se falou como seria a transição nos governos.

Na realidade, todo o trabalho e suas diversificações, é mais um complemento na vida do ser humano em quaisquer setores em que atue.

Desde que nascemos, vivemos em constantes transições: a mocidade florida, o trabalho, casamento, filhos, netos e bisnetos e, para se chegar a isso, é porque estamos bastante idosos! Quantas boas lembranças temos - os maus momentos, a sabedoria nos ensinou a suportar.

Os anos passaram e somamos em nossa história lucros e perdas.

Nas alegrias, batemos palmas. Soma-se as tristezas e ficamos combalidos, mas não perdemos a batalha! Não mesmo!

Embora tenhamos dificuldades no caminhar e dores incômodas que afloram no organismo que o tempo debilitou, mas estamos aqui, mesmo com passos vacilantes ou apoio da bengala, enfrentando com ousadia os mais de oitenta anos que nos podem intimidar. Porém, não vai fazer desaparecer o otimismo, fé e coragem, sorrindo quando se chora, para não se acomodar, pois sempre temos algo para fazer, muito a oferecer e centenas de histórias para contar.

A bengala também não nos assusta. É um apoio para quem necessita e nós idosos deveríamos usá-la para transitar sem ter receio de quedas que podem trazer sérias consequências. Com ela, caminharemos com mais segurança, porque não temos mais a independência física que desejamos.

Precisamos muito de alguém ao nosso lado, nossa família, amigos para conversar ou jogar canastra e dos cuidadores zelosos que nos auxiliam.

Vamos em frente, pessoal! Com alegria e a força que temos. As transições ainda não cessaram e são tantas que ... acho que vou usar a bengala!