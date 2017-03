A maturação do atleta

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 - RQE 6544/14473

Todos conhecemos o ciclo da vida: nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Tão simples e tão complexo. Nos dias atuais, nós temos dificuldades de entender que começamos a envelhecer normalmente por volta dos 30 anos de idade, e que estamos alongando tão somente a curva descendente do nosso gráfico de desenvolvimento em relação à expectativa de vida.

Especialmente na fase do desenvolver-se que se concentra a formação física da vida do atleta. Não de atletas amadores, como eu e você, mas sim daqueles de uma vida dedicada ao esporte. Na chamada segunda infância definem-se uma série de elementos da nossa potencialidade física, chamadas de valências. Capacidade aeróbica, velocidade, coordenação, potência muscular, entre outras, são fatores que se desenvolvem pelo simples ato de brincar e praticar esportes, e não com foco específico sobre suas valências. Uma criança jamais deve ser levada ao extremo da exigência sem o caráter lúdico da brincadeira.

Existe uma estatística que indica que a cada três mil crianças que praticam futebol em escolinhas, apenas uma será jogador profissional. E nesses, a maioria teve desenvolvimento físico baseado em diferentes estímulos e na prática de múltiplos esportes. Isso é fundamental na formação de um atleta. Costuma-se dizer que somente após os 14 anos a criança, já adolescente, deve ser levada a estímulos mais específicos na prática esportiva. Antes disso os resultados são pífios, geralmente com a desistência por parte das próprias crianças.

Entre os 14 e 16 anos é uma idade fundamental dessa transição. É quando o corpo parte rumo ao último ciclo de crescimento ósseo com o fechamento das cartilagens de crescimento. Nessa fase, o atleta com potencial deve ser acompanhado de perto, pois o treinamento de força muscular deve ser extremamente bem orientado para não gerar limitações da mobilidade articular. O maior exemplo disso foi o "R9", que acabou tendo sérios problemas incomuns de joelho ao longo da carreira. Aqui entra a capacitação do treinador. A compreensão desse processo de formação da oportunidade ao surgimento de atletas. Atualmente no Brasil, especialmente no futebol brasileiro, há um foco de visão somente no resultado, deixando de lado o processo. Se nas categorias de base o foco estiver no resultado imediato e não no processo ao resultado final, troca-se, por exemplo, a capacidade técnica pelo porte físico ao se montar um sub-17 focando apenas o resultado.

Essa inversão de valor entre o processo e o resultado na formação de atletas foi amplamente discutido em São Paulo em um fórum esportivo de gestão que estive presente semana passada, e é somente mais uma das coisas que nos difere da realidade europeia do futebol. Vale também para outros esportes, mas infelizmente é uma realidade que atrapalha o futebol brasileiro. A formação do atleta se faz na adolescência com foco no processo. O resultado chega após a maturação na fase adulta.