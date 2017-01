Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

... É assim que os nativos chamam a região do cabo de Santa Marta. Região cercada por lagoas com dois estuários em seus extremos, a barra do Camacho e o molhe da Laguna. Praticamente uma região onde a terra adentra ao mar, onde a costa faz uma curva para leste. Aí está o motivo do posicionamento do farol de orientação aos mari-nheiros. Nos seus livros, Amyr Klink sempre que descreve a descida dos seus barcos pela costa brasileira rumo à Antártida fala do cabo e dos cuidados ao passar por ele.

A região de pescadores que sempre foi reconhecida pelo seu difícil acesso por estradas de terra e dunas para entrada nas praias, recebeu nos últimos anos a estrada de asfalto da Jaguaruna até a balsa de Laguna. A partir disso, parece estar passando por uma espécie de redescobrimento. Hordas de visitantes têm invadido as praias todos os fins-de-semana. Obviamente, isso aumenta o comércio local e melhora a movimentação financeira. A região da ponta da barra recebeu incentivo governamental para reforma e ampliação da rede gastronômica, que já era boa. Mas o problema mais sério disso é que o desenvolvimento do turismo chega sem a preparação e conscientização adequadas, como foi em toda Santa Catarina, especialmente na ilha de Florianópolis.

Não que a falta de conscientização seja uma novidade. O farol de Santa Marta cresceu e urbanizou-se de forma totalmente desordenada e grileira. Antes mesmo do asfalto a prainha já vinha sofrendo com o esgoto despejado a céu aberto em sua baía. A coleta de lixo sempre foi um problema e deve se agravar ainda mais com o aumento da circulação de pessoas. As associações locais não cansam de realizar mutirões e retirar toneladas de lixo deixado por visitantes que vêm admirar as belezas naturais incomparáveis do cabo. Um verdadeiro contrassenso.

Ainda assim, a ilha ainda é uma espécie de paraíso quase intocado. Um dos poucos redutos da verdadeira pesca artesanal no sul do Brasil. Região com um bioma rico de enormes dunas e um santuário inigualável de sambaquis onde estão guardadas as histórias dos povos que aqui habitavam há mais de 5 mil anos. Faz parte da APA (área de preservação permanente) da Baleia Franca, onde se reproduz essa espécie de baleias, que, com alguns cuidados, têm demonstrado aumento da sua população ano após ano, e vivem os famosos botos da Laguna , já registrados em documentário da BBC. O cabo atrai surfistas do país inteiro e tem chamado atenção mundial pelas ondas grandes do Cardoso e da laje da Jaguaruna.

Não há como conter o processo de desenvolvimento do turismo local na região do farol de Santa Marta, porém ainda há como organizá-lo no intuito de preservar a região. Eu não sei dizer se essa crônica será uma espécie de aviso temporal ou um lamento futuro. Só o tempo dirá.