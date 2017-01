A Formação de mentes

Fernando Luiz Zancan - Presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral

O Sociólogo italiano Domenico DeMasi, em seu livro Grupos Criativos, salienta que uma das formas de alavancar a criatividade e inovação é propiciar o relacionamento entre pesquisadores.

A forma mais fácil e eficiente é aumentar a rede de conhecimento, ou network. Os Congressos, Seminários, Workshops são eventos que, além de propiciarem a apresentação de trabalhos técnicos e científicos, incentivam o relacionamento entre pesquisadores e a troca de ideias entre eles turbina o conhecimento científico.

Na área do conhecimento do setor carbonífero, não é diferente. Ao longo das últimas décadas, estivemos promovendo Congressos, Seminários e Workshops sobre o carvão mineral.

Os Congressos Brasileiros do Carvão Mineral foram sempre muito prestigiados e tiveram a troca de experiências entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Tivemos a oportunidade de apresentar toda a produção científica nacional e trocar ideias sobre novos projetos.

Em 2017, a Associação Brasileira do Carvão Mineral (ABCM) está junto da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC), na promoção do V Congresso Brasileiro do Carvão Mineral que realizar-se-á nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2017 na sede da Associação Comercial e Industrial de Criciúma (ACIC).

Pela primeira vez, Santa Catarina, em especial a região carbonífera, recebe um Congresso de Carvão, demostrando que a infraestrutura de eventos permite que Criciúma, cidade polo da região, tem condições de abrigar eventos internacionais do porte desse Congresso.

Além dos aspectos científicos e tecnológicos do Congresso, Criciúma e região propiciam uma vivência prática, com visitas técnicas em toda a cadeia produtiva - mina, transporte, usina e centro de tecnologia.

A SATC vem, ao longo dos últimos dez anos, se estruturando, com apoio da ABCM, para ser a referência em tecnologias de carvão. A implementação do Centro de Tecnologia de Carvão Limpo (CTCL), traz consigo o desenvolvimento de tecnologias de ponta, referências internacionais como projetos de captura de CO2, que contam com o apoio do National Energy Technology Laboratory (NETL) do Departamento de Energia dos USA.

A oportunidade para que os pesquisadores possam desfrutar desse ambiente onde se vive ciência e tecnologia fará com que a cidade de Criciúma seja a referência nacional em Carvão no ano de 2017.

A ABCM sente-se honrada e apoia esse evento, que, além de trazer conhecimento, movimentará a economia da região com a presença de mais de 400 participantes, palestrantes e expositores.