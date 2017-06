Fernando Luiz Zancan Diretor Executivo da SATC

"A alma de quem educa não morre", a frase que representa a importância do educador foi dita pelo padre Osvaldir Ribeiro na missa de corpo presente do diretor e engenheiro Sr. João Luiz Novelli. O futuro de nossa nação está nos bancos escolares e os educadores são vitais para que esse futuro aconteça, por isso a alma não pode morrer.

Educadores do outro lado do Atlântico se solidarizaram com a família SATC na refe-rência ao educador João Luiz Novelli, enviando uma carta que representa o que o Novelli foi para todos nós.

"O Diretor e colaborador do Ministério da Instrução Pública Pasquale Di Nunno, o Diretor Luigi Floriani, o Diretor Dal Mas Domenico, o Diretor Pietro Panzarino, a Diretora Letizia Cavallini, juntamente com todos os alunos do Liceu Clássico e Científico, assim como do Instituto Técnico, do Instituto Profissional de Vittorio Veneto inclinam a cabeça em reverente silêncio perante o grande João Novelli. A Escola da SATC e a Escola Veneta perdem um amigo, um tesouro, um recurso humano insubstituível, um diretor criativo".

"O Novelli foi uma figura extraordinária da SATC e da Escola brasileira e italiana. Um homem de elevadas competências profissionais e culturais, profundo conhecedor da história da emigração dos Vênetos para o Brasil, tinha capacidades de relacionamento que não são comuns, e era dotado de elevadas virtudes humanas e morais". Novelli, segundo citam os nossos amigos italianos, "não era somente um professor e diretor de excecionais competências didáticas e organizativas, mas também era capaz de se revelar na sua essência: era e sabia demonstrar-se amigo, amigo de verdade e disponibilidade, sempre ao serviço e em favor dos outros, perfazer de maneira que todos crescessem na educação e nas competências profissio-nais. O Novelli era um homem convicto e amante da escola com horizontes vastos: sabia ver longe, desenhar projetos, procurar juntamente com os outros, a melhor forma de os realizar, escutava, investigava e sugeria quase com humildade, mas sempre com contributos de enriquecimento".

Grande fomentador do Gemellaggio entre Criciúma e Vittorio Veneto, organizou diversos intercâmbios, sendo o próximo em setembro de 2017 e, no primeiro encontro, encantou os italianos quando pegou numa viola e cantou "Merica, Merica".

As palavras dos nossos irmãos de além-mar, refletem o que pensa a família SATC, que perde, prematuramente, um grande incentivador dos cursos técnicos e dos cursos profissionalizantes, um grande amigo, que dedicou toda a sua vida para educação e para o engrandecimento da nossa SATC.

A SATC, com seu compromisso com a educação de qualidade, seguirá os ensinamentos do seu diretor Novelli, sempre inovando, focada na educação para transformar os jovens em homens e mulheres para que tenham uma vida de sucesso e feliz.