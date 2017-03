40 anos! Tempo de mudanças!

Aline Marques - Psicóloga CRP 12/07463. Membro da Ceres - Associação Criciumense de Apoio à Saúde Mental

Ao completar quarenta anos, homens e mulheres podem vivenciar uma grande turbulência emocional, a crise dos 40 anos. A constatação de que metade da sua existência já passou provoca uma reflexão sobre sua vida no que tange a família, profissão, casamento e realizações. O que pode trazer muitas incertezas como medo do futuro, insatisfação com o presente, desejo de mudanças, terror da velhice, falta de perspectivas, ansiedade e depressão.

A crise de meia idade pode ser desencadeada pela menopausa, a partida dos filhos, a morte dos pais, a aposentadoria. É comum nesta fase acontecer separações súbitas, mudanças de profissão, e do estilo de vida que podem ser considerados inadequados. Sem esquecer a preocupação com a aparência, ou melhor, com o envelhecimento que leva muitas pessoas a recorrer à cirurgia plástica.

Enfim um verdadeiro tsunami acontece com a chegada da meia idade. E será que sobra alguma coisa para contar história? Será que ho- mens e mulheres sobrevivem a essa etapa de suas vidas?

Sim, todos sobreviverão, como sobreviveram à infância, a adolescência, e a idade adulta. Porém muitos saem dessa fase de suas vidas completamente arrasados. O sentimento de culpa às vezes é companheiro fiel do arrependimento e ambos seguem de mãos dadas a caminho da solidão e do isolamento, que comumente leva ao adoecimento emocional e físico. Nestes casos a psicoterapia ajuda muito e se faz necessária a fim de levar o indivíduo ao entendimento do que se passou e fortalecimento para o que há de vir.

Nem todos vivenciam de forma negativa a chegada da meia-idade, a quem diga que a vida começa aos quarenta, pois muitos já conquistaram a carreira desejada, estabilidade financeira. Em alguns casos a chegada dos filhos acontece nesta fase justamente porque os casais acreditam ser o melhor momento. Quem nunca ouviu falar que a mu-lher de quarenta está na idade da loba, onde o sexo é pleno e satisfatório, que o homem de quarenta é o verdadeiro garanhão. Com tanta tecnologia e evolução da medicina a expectativa de vida aumentou muito, por isso uma pessoa de quarenta anos hoje é considerada bastante jovem.

O fato é que na melhor das hipóteses todos chegaremos aos quarenta, aos cinquenta, aos sessenta... Medos, angústias, incertezas estarão sempre presentes, pois tudo o que é novo é assustador e só aprendemos com aquilo que vivenciamos, não existe receita, cada ser é único e faz suas escolhas como lhe convém. Quarenta anos é um marco em nossas vidas e não o fim dela.