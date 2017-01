28 de janeiro: Dia do Comércio Exterior

Erick Isoppo - Diretor da IDB do Brasil Trading - erick@idbdobrasil.com.br

No dia 28 de janeiro é comemorado o Dia do Comércio Exterior, que representa grande importância desta área para a economia brasileira. Nesta mesma data, em 1808, o príncipe regente Dom João VI assinou uma carta declarando abertos os portos brasileiros às nações amigas. Desta forma, o Brasil pode fechar seus primeiros negócios e acordos comerciais sem a interfe-rência de Portugal.

O Comércio Internacional ou Comércio Exterior é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais ou territórios. Para a maioria dos países essa transação representa uma grande parcela do PIB. E para o Brasil não poderia ser diferente.

Pode-se dizer que o país iniciou sua jornada comercial em terras estrangeiras no período de pós-descobrimento com o pau-brasil, continuou nas Capitanias Hereditárias, tendo o açúcar como principal produto, até meados do século XVII, quando o ouro mineiro atraiu os olhares estrangeiros. Após a independência, o ciclo do café se tornou grande responsável pela movimentação financeira do país, cerca de 70% de toda a exportação.

Com o passar dos anos, outros produtos ganharam destaque no exterior e até a década de 1960 as exportações eram restritas a produtos primários como cacau, algodão, fumo, açúcar, madeiras, carnes e minérios. Os produtos industrializados e manufaturados correspondiam a apenas 5% do total exportado.

O avanço industrial, o processo de globalização e a chegada de grandes empresas multinacionais causaram grandes mudanças no cenário de relações internacionais. Ao final de 2004, o PIB cresceu 4,9%, a indústria cresceu cerca de 8% e as exportações supe-raram expectativas. Já em 2005, a produção industrial chegou a representar 60% de todo o Comércio Exterior brasileiro.

Há três anos, durante a abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Alessandro Teixeira disse que todo o desenvolvimento da economia brasileira passa pelo setor externo. "Não existem reduções das desigualdades e da miséria e desenvolvimento econômico e social do nosso País sem comércio exterior. A economia brasileira é hoje globalizada, em que as exportações e importações de bens e serviços são determinantes dentro de nossas estratégias", afirmou.

Portanto, o desenvolvimento do país é dependente do Comércio Exterior. Esta globalização, tanto na compra ou venda de produtos, estimula a economia local. Por isso é tão relevante comemorar a data que ratifica a abertura de mercados brasileiros logo após o seu descobrimento.