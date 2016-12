2016 - Que Ano!

Café Brasil com Luciano Pires

Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao fim de mais um ano, e que ano! Quantos sustos, não é? O saldo é impressionante: Dilma impichada, Cunha derrubado e preso, Trump eleito, João Dória eleito, Brexit, Fidel morto, Olimpíada, Lava Jato atingindo dimensões planetárias, senador preso, ex-governadores presos, Lula réu 5 vezes, Chapecoense… vai completando aí.

Que período fantástico para ser jornalista!

Com todos os percalços, 2016 entrará para a história como um ano excelente para nós no Café Brasil. Olha só o que aconteceu:

- completamos 10 anos de estrada produzindo podcasts;

- lançamos o livro comemorativo e o DVD com os primeiros 500 episódios do Café Brasil;

- ao longo do ano colocamos no ar 52 episódios do CB e mais 29 episódios do LíderCast, quase 80 horas de conteúdo;

- lançamos 6 episódios-teste do Opinião@Dois, novo Podcast com a participação de Adalberto Piotto;

- fecharemos o ano com aproximadamente 7,5 milhões de downloads de nossos podcasts. É download que não acaba mais.

- pela primeira vez fizemos lançamentos de produtos digitais;

- terminamos de montar nosso Estúdio de gravação dos podcasts e videocasts;

- fui indicado pela APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte para concorrer ao prêmio APCA de 2016 como melhor comentarista (não ganhei, mas o fato de ser indicado e ser o único podcaster no meio de cobrões de rádios famosas, já valeu);

- a Confraria Café Brasil decolou, inovando com o feed individual e chegando ao final do ano com 1.400 inscritos;

- quase 60 palestras realizadas em 26 cidades, de Porto Velho a Rio de Janeiro, de Fortaleza a Porto Alegre;

- 52 artigos escritos, 2 prefácios de livros, diversos Videocasts lançados, entrevistas, e-books, participação em programas… ufa!

- ah, e um trabalho insano de planejamento, design e produção de conteúdo para o Café Brasil Premium, projeto que nascerá em 2017 e que promete mudar meu mo-delo de negócios.

O que não faltou foi trabalho! Imagine se o ano tivesse sido sem turbulências, tudo redondinho.

A função deste texto é olhar para trás, saborear o que foi construído e fazer disso a motivação para ir ainda mais longe. E, lógico, agradecer a você que nos acompanhou em mais um ano. Neste cenário repleto de incertezas, o melhor a fazer é abraçar nossos valores e convicções, manter o foco no propósito e mandar bala!

Mais uma vez, muito obrigado, um feliz ano novo a você e aos seus, repleto de tudo aquilo que você deseja para nós aqui no Café Brasil.

E 2017?

Ah, me aguarde!