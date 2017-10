Visitantes conseguem ampliar a vantagem no Regional

O s visitantes se deram melhor nos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Regional da LARM (Taça Carvão Mineral) e ampliaram a vantagem no jogo da volta. A exceção foi o Mãe Luzia, que, atuando como visitante, perdeu para o Caravaggio no Estádio Mário Balsini.

No sábado, o Cocal do Sul foi até Meleiro e venceu os donos da casa por 3 a 0. Moisés, aos 34 minutos da etapa inicial, fez o primeiro gol. Logo depois, aos 39, Rodriguinho, fez o segundo E Edi, aos 30 do tempo complementar, fez o terceiro. No jogo de volta, bastará um empate para o Cocal do Sul avançar para a semifinal.

Também no sábado, em Araranguá, o Metropolitano arrancou um empate diante do Mesquita. Lalau, aos 38 minutos do primeiro tempo, abriu o placar em favor do time de Nova Veneza. Max, dois minutos depois, empatou para o Mesquita. Cleiton, aos 45, colocou novamente o Metropolitano em vantagem. E, Fabio, aos 21 do segundo tempo, deixou tudo igual em definitivo. Com a igualdade, no jogo da volta, quem vencer estará na semifinal. Caso haja novo empate, será realizada um prorrogação. Se persistir o empate, o Metropolitano avança, por ter feito melhor campanha.

Hoje ocorreu a única vitória do time mandante no fim de semana. No Mário Balsini, em Criciúma, o Caravaggio aplicou 3 a 0 no Mãe Luzia. Todos os gols foram feitos no primeiro tempo. Soares, marcou aos quatro minutos, Chumbo fez aos 18 e Alan Miguel completou aos 42. O resultado deixa o Caravaggio a um empate da classificação.

Também em Criciúma, no Estádio Olavo de Assis Sartori, o Araranguá derrotou o Internacional, por 2 a 1. Saimon, aos 46 minutos do primeiro tempo, fez o gol do Internacional. Marcel, aos 18 da etapa complementar, empatou o jogo. E, Maykon Viana, aos 42, virou para Araranguá.

Segunda

divisão

Na segunda divisão, Rui Barbosa e Maracajá decidirão o acesso. As duas equipes perderam os jogos de sábado no tempo normal, contra São Martinho e Itaúna, respectivamente, mas conseguiram bons resultados na prorrogação e avançaram para a final.

Amanhã, às 19h, na sede da Larm, haverá uma reunião entre as equipes finalistas e o departamento técnico da entidade para definir data, horário e demais detalhes da final, que será em jogo único.