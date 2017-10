Vanderlei Cordeiro de Lima já está em Criciúma

Lucas Renan Domingos

O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, ícone do esporte brasileiro e famoso por ter sido prejudicado por um irlândes enquanto corria nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, e por sua famosa comemoração do “aviãozinho” já está em Criciúma. Ele é o padrinho da 2ª Meia Maratona Caixa de Criciúma, que será realizada no próximo domingo, no Parque das Nações.

Com uma carreira vitoriosa, Vanderlei acumula conquistas importantes como o bronze nas Olimpíadas de 2004, dois ouros em Jogos Pan-Americanos e medalhas em maratonas pelo Brasil e pelo Mundo. O ex-atleta, que já chegou a disputar corridas de longas distâncias, hoje pratica o esporte apenas como lazer, correndo uma média de 40 quilômetros por semana, mas destaca o crescimento da corrida no país.

“Como embaixador do esporte, me sinto feliz em ver o número de adeptos da corrida crescendo a cada dia, principalmente por parte das mulheres. A corrida é um esporte democrático, todo mundo pode praticar. Além disso, o esporte nos traz prazeres enormes como saúde e uma vida melhor. Quando comecei, quem corria era doido. Hoje é doido quem não corre”, brincou.

Dos 48 anos de Vanderlei, 30 foram dedicados ao esporte que o consagrou. Entre as provas que participou, uma lhe deixou uma boa recordação. “Já estive em Criciúma quando participei aqui de uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Cross Country, há alguns anos atrás, e me consagrei campeão do circuito. Portanto, retornar para a cidade me traz boas lembranças”, recordou.

O ex-atleta fica em Criciúma até domingo, quando irá acompanhar a 2º Meia Maratona Caixa de Criciúma, que terá provas de 5, 10 e 21 quilômetros. A largada acontece às 7h da manhã e a expectativa da organização é da participação de 1500 atletas na prova e as inscrições já estão encerradas. Na manhã de hoje, Vanderlei também visitou a agência da Caixa Econômica Federal do Centro e conversou com os funcionários da patrocinadora oficial do evento.