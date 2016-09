Um golpe muito duro

Mateus Mastella

O s primeiros 15 minutos foram de uma equipe determinada, que fez quase tudo certo, menos colocar a bola no gol. O problema de não marcar é que o Avaí aproveitou as falhas do Criciúma, balançou a rede em três oportunidades e poderia ter feito mais. Para um time que foi com confiança na capital do estado, voltou para a cidade com a moral baixa, com a torcida do Avaí gritando "Olé" e a pressão que se instalou no Criciúma.

O diretor executivo do Tigre, Paulo Pelaipe, não concordou com a forma de que o time jogou e só restou pedir desculpa a torcida. "Tem que mudar a atitude, a forma de jogar, um resultado desse não podemos estar satisfeito. Tem que pedir desculpa para o torcedor", lamenta Pelaipe.

Faltou

a prática

A teoria durante a semana parece ter funcionado no começo de jogo do Tigre. Marcando o Avaí em cima, sem deixar espaço, deixava o Tricolor em melhor condição. Dodi e Pitbull tiveram boas chances de abrir o placar. Por mais que existia a pressão, faltava a bola na rede, situação que o Avaí aproveitou.

Marquinhos levantou a bola na área e Lucas Coelho empurrou para o fundo do gol. Com a vantagem do placar, o Tricolor se perdeu e o time da casa se aproveitou. Na cobrança de falta, Lucas Coelho meteu de cabeça para fazer o segundo. Atrás do placar, o Criciúma foi para o ataque, até criou algumas oportunidades, porém não tinha a mira certa.

Para a segunda etapa, Roberto Cavalo tirou o atacante Adalgísio Pitbull e colocou Bruno Baio. Nada mudou e Renato, com cinco minutos, tocou na trave e quase fez o terceiro do Avaí. Para tentar consertar o erro da mudança anterior, ele tirou Hélio Paraíba e colocou o meia Thiago Humberto. A situação ficava muito ruim após o Avaí fazer o terceiro. Rômulo cobrou o pênalti, Luiz defendeu, mas, no rebote, Rômulo empurrou para o fundo do gol. Ainda deu tempo da torcida do Avaí gritar "olé" e tirar sarro do Criciúma.

"Falar para o torcedor que já passamos por isso em alguns momentos e precisa recuperar", frisa o técnico Roberto Cavalo.

Marlon

vai ficar

Depois do jogo, Pelaipe procurou informar que o lateral-esquerdo Marlon não está a venda e que vai jogar a Série B no Tigre. "Não tem negócio, ninguém procurou o Criciúma, ele fica no Tigre", garante.