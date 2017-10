Túlio estará no Futebol Solidário

Tradicional no calendário da Região Sul de Santa Catarina, o Futebol Solidário já tem data marcada e horário definido para este ano. No dia 8 de dezembro, às 20h, o Estádio Heriberto Hülse será o ponto de encontro para reunir artistas, jogadores e pessoas em prol de ajudar o próximo. Cada entrada vai custar o valor de R$ 5 ou dois quilos de alimento não perecível e o primeiro grande nome confirmado para o evento é do atacante Túlio Maravilha.

Atacante conhecido pela irreverência e pelos muitos gols que marcou - nas contas deles foram mais de 1000 - o ex-atleta chega a cidade no dia da partida e promete ajudar a incrementar o número de doações para este ano.

Neguinho, da dupla Neguinho e Emanuel, um dos organizadores do evento, conta que, apesar do grande trabalho para organizar tudo, é gratificante ver o resultado final em ajudar o próximo. “Começou lá em Nova Veneza de forma menor e agora estamos no Heriberto Hülse. É um evento para as pessoas terem a chance de ficar perto de algum ídolo e de ajudar alguém que precise”, admite.

O outro organizador do Futebol Solidário, Fabiano Ruszkowski, conta que toda a estrutura já vem sendo preparada há semanas. “Realmente, são muitos detalhes, porque o evento se tornou muito grande e precisa dar tudo muito certo. Por isso o trabalho começa antes e vai até o último artista ir embora”, relata Ruszkowski.

Lucas Fernandes também está no time da organização e agradece o apoio das empresas que se juntaram para que o Futebol Solidário acontecesse. “Todo recurso é arrecadado com empresas da região, agradecemos então a confiança dos patrocinadores em prol da solidariedade”, ressalta.

No ano passado, mais de 5 mil pessoas compareceram no Majestoso. Mais de três toneladas de alimentos e quase R$ 16 mil foram arrecadados e doados para a AMA e a Casa Guido.