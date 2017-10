Sub-15 do Tigre está na final do Catarinense

O Criciúma está na final do Campeonato Catarinense Sub-15. Na tarde deste sábado, no CT da Cambirela, em Palhoça, o Tigre venceu o Figueirense por 1 a 0 em confronto de volta da semifinal da disputa estadual.

No jogo de ida, o time do técnico Filipe Monteiro, venceu por 2 a 0, no Centro de Treinamento, no Bairro Cristo Redentor, e por conta disso poderia até perder por um gol de diferença que avançava para a final. Mas com uma boa partida do Tigre, a equipe chegou a mais uma vitória, dessa vez com gol de Leonardo.

A final será disputada contra o Avaí em duas partidas. O jogo de ida será sábado, às 13h30min, no Estádio Heriberto Hülse. A volta será dia 4 de novembro no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.