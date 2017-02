Seletiva da Ponte Preta em Criciúma

redacao@atribunanet.com

O estádio Mário Balsini será palco, nos dias 18 e 19 de Fevereiro, de uma seletiva da Ponte Preta, clube da elite do futebol brasileiro. Garotos de 13 à 17 anos serão observados pelo avaliador da macaca, Carlos Pontes, o Carlão. Os selecionados para a segunda fase irão para o CT da Ponte, onde ficarão por 15 dias em avaliações, podendo, após esse período, assinar com o clube paulista.



Além disso, o avaliador da VT Talentos, Bellini Gonçalves, irá fazer uma seleção com jogadores para a disputa de amistosos com clubes parceiros para avaliação. “É uma grande oportunidade para as crianças que sonham em se tornar jogadores profissionais, afinal qual o valor de um sonho?”, frisa o diretor da VT, Vilson Donizette.



O evento está sendo organizado, além da VT, pela MC10 assessoria em marketing esportivo. As inscrições ocorrem até o dia 16 de Fevereiro no valor de R$60 reais, para cobrir os custos. Para fazer a inscrição entre em contato pelo whatsapp: (48)99975.9690 ou 99917.5837 e pelo email mc10esportes@gmail.com.