Santa Catarina bem representada nas Olimpíadas de Xadrez

Denise Possebon

Foco e determinação são os principais ensinamentos que Kathiê Goulart Librelato levará após participar de uma experiência única em sua carreira. Entre os dias 1º e 14 de setembro, a içarense participou da 42ª edição da Olímpiada de Xadrez, realizada este ano em Baku, no Azerbaijão. O evento, que acontece bienalmente, é o mais importante da modalidade esportiva e reuniu mais de dois mil competidores, vindos de todo o mundo.

Com 18 anos e representando o Brasil em uma equipe feminina de apenas cinco classificadas, Kathiê era a única catarinense das selecionadas, assim como também era a mais nova do grupo.A Olimpíada é dividida em competição feminina e masculina, em paralelo. Pela chave feminina, participaram competidoras de 140 países. “Participar dessa Olimpíada, para mim, foi uma honra muito grande. Foi um momento inesquecível para minha carreira estar os melhores do mundo. Vivenciei muitas coisas e Baku estava realmente respirando as Olímpiadas”, diz.

Conforme o técnico de Kathiê, a competição inclui 11 rodadas, que definem os vencedores através de pontos corridos. Para ele, essa é uma grande oportunidade para todo o trabalho desenvolvido até esse momento. “Estiveram nessa olimpíada grandes nomes do xadrez, os maiores vencedores. É algo muito importante”. Cada vitória de match garante ao jogador dois pontos, onde a içarense contou com quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Participar desse evento é uma meta estabelecida por Kathiê e seu treinador desde o ano passado. Apesar de não ter conquistado as primeiras colocações, que ficaram com China, Polônia e Ucrânia, a esportista se mostra agradecida pela grande participação. “Embora o meu resultado pessoal pudesse ter sido melhor, eu aprendi muitas coisas nessas duas semanas. Nas rodadas em que não joguei fiquei reparando como os outros competidores lidam com a parte psicológica do xadrez, como mantem o foco, como foi o caso das chinesas, as grandes vencedoras”, diz.

Com o olhar adiante

Após essa participação, Kathiêjá trabalha para garantir a sua próxima participação na Olímpiada de Xadrez, que acontecerá na Georgia, em 2018. Para manter a vaga, hoje a agenda esportiva da menina já está novamente ativa, com o olhar nas próximas seleções. A xadrezista estará em São Paulo, onde representará Moji das Cruzes pelos Jogos Abertos. Kathiêé vice-campeã do Sub 20 de Xadrez tanto deste ano quanto de 2015.

O gosto pelo esporte teve início através dos incentivos na escola, aos 10 anos de idade. “Mas, foi através do projeto “Xadrez Que Educa”, desenvolvido em Içara, que eu fui participando dos torneios e crescendo na modalidade”, diz.