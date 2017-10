Sábado terá drift trike na Serra

A Serra do Rio do Rastro estará fechada nesse sábado e, desta vez, por um motivo diferente daqueles aos quais a região está acostumada. A estrada que liga Lauro Müller a Bom Jardim da Serra receberá o Red Bull Trike Strike, que está na terceira edição e, pela primeira vez, será fora de Minas Gerais. O evento é uma competição de drift trike, que é uma mistura de bike com kart.

Ao todo, 40 competidores descerão a Serra do Rio do Rastro guiando os trikes (como são chamados os veículos). Entre eles, há brasileiros, argentinos e colombianos. Um dos competidores é criciumense. É o cabo da Polícia Militar Richard Duarte, que iniciou na modalidade em 2011. “Eu me juntei a alguns amigos e passei a fazer parte do clube Loucos Por Ladeira. Conforme o tempo foi passando e o esporte foi evoluindo, começamos a participar de campeonatos dentro de Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul e Paraná, até que, em 2015, veio o convite para participar do Red Bull Trike Strike em Macacos (MG)”, conta o praticante. Para chegar à cidade mineira, dirigiu quase 3 mil quilômetros de carros, junto de três amigos.

Nos cinco quilômetros de descida da Serra, os trikes podem chegar a 100 quilômetros por hora. “A Serra do Rio do Rastro é uma das locações mais desejadas aqui no Brasil, principalmente por causa de suas curvas íngremes. É um tipo de pista muito difícil de encontrar até mesmo em outros lugares do mundo. Os atletas vão descer com os trikes nos pontos mais desafiadores da Serra. Vai ser uma experiência única”, afirma Rafael Demmer, Presidente da Federação Brasileira de Drift Trike e curador do evento.

Os 40 competidores descerão a ladeira divididos em duas baterias, a partir das 13h. Os 20 melhores competidores dessa etapa, com base em uma pontuação específica da prova, disputarão uma bateria final para definir o campeão do Red Bull Trike Strike 2017. A regra da final é simples: ela acontecerá em uma descida única e ganha aquele que cruzar a linha de chegada primeiro.

Para o público que quiser assistir ao evento, basta chegar ao local e se posicionar no melhor lugar. O mirante pode ser uma boa pedida.

O Red Bull Trike Strike conta com o apoio do Governo de Santa Catarina, Deinfra, Swizee e Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina.