Repetir para melhorar

Renan Medeiros

U m outro jogo em outro local, mas a circunstância e o time titular são os mesmos. Para obter um bom resultado neste sábado em Campinas, o técnico Beto Campos aposta na repetição do time que venceu o CRB e empatou com o Figueirense, nas duas últimas rodadas. A única exceção é a saída de Alex Maranhão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com a entrada de Douglas Moreira.

“Nós fizemos vários trabalhos táticos e gostamos do que vimos. Espero que mantenhamos muito do que vimos nesses dois jogos. Fora de casa, já soubemos conter bem a pressão do adversário. É uma equipe que, mesmo tomando um gol lá (em Recife), manteve o padrão que a gente queria e buscamos a vitória”, avalia o técnico.

O time titular neste sábado é Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Douglas Moreira; Silvinho e Lucão.

De acordo com Beto Campos, tanto Caíque quanto Douglas Moreira terão a função de armação. “O próprio Ricardinho também poderá criar quando tiver oportunidade. É importante que os atletas ocupem os espaços que forem criados. Do lado ou por dentro, a gente trabalhou várias situações de jogo, como o momento de alguém ir para a área, uma movimentação pelo lado de campo. A gente trabalhou, claro que dentro de um tempo limitado, e a resposta foi boa”, considera Campos.

Circunstâncias parecidas

O empate contra o Figueirense já foi bem assimilado entre os atletas. A comissão técnica já conversou com o grupo, assim como já dialogou com alguns jogadores individualmente.

A situação do Guarani não é muito diferente daquela do Figueirense: um time em má fase, ameaçado pelo rebaixamento e cujo técnico corre risco de perder o cargo caso não vença neste sábado. Não bastasse a ameaça do rebaixamento, o Guarani só venceu um dos últimos 13 jogos. “Isso tem os dois lados. A tendência é que o Guarani force desde o início do jogo por causa da pressão. Precisamos estar atentos”, afirma o comandante tricolor.

Para lidar com esse fator, Campos espera do Criciúma um time tranquilo e que não tente ligações diretas a todo momento. “À medida que o tempo vá passando, e a gente tenha a posse de bola, a pressão pode aumentar para o ltado deles e isso pode nos dar espaços”, projeta.

Boa campanha fora de casa

Nesta Série B, jogar fora de casa tem sido um fator favorável ao Criciúma. O Tigre tem a quinta melhor campanha da competição, como visitante, e apenas a 11ª quando joga em casa. “Precisamos manter o que temos de bom que nos faz ter essa boa pontuação fora e melhorar em casa. Fizemos um jogo muito bom contra o Figueirense, mas precisamos fazer algo mais para, quando jogarmos em casa, as vitórias voltarem”, analisa Campos.

Passadas quase duas semanas desde a chegada de Beto Campos, o técnico diz já ter feito uma análise mais detalhada do elenco. “A equipe nos passa a sensação de que tem qualidade. Eu não vejo que o problema passe por uma condição física, até porque o gol que tomamos contra o Figueirense foi por um erro nosso, e não por cansaço”, avalia.

Criciúma precisa de um

aproveitamento de campeão

De agora em diante, cada ponto desperdiçado será um golpe do qual o Criciúma não terá mais tempo de se recuperar. Se o Tigre tiver nos jogos que restam um aproveitamento igual ao do líder Internacional, chegará aos 61 ou 62 pontos.

Com 61, a chance de acesso é de 58%, de acordo com projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Com 62, sobe para 76%.

“A gente sabe que, não vencendo esse jogo, fica mais difícil. Mas acreditamos, sim, nos nossos resultados. Quem está na nossa frente ainda tem muitos confrontos, até contra nós mesmos. Faltam 12 rodadas”, lembra o técnico.