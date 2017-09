Pela primeira vez em sua história, Treviso chega à fase estadual dos Jasc

O esporte de Treviso conquistou um feito inédito: a primeira classificação para a fase estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), o maior evento esportivo do estado. A façanha foi do time feminino de handebol, que no fim de semana venceu com folga as duas partidas contra a cidade de Sombrio, representada pela equipe da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), na fase regional da competição.

Os jogos foram realizados em Braço do Norte e venceria o time que levasse a melhor nas duas ocasiões. Caso fosse contabilizada uma vitória para cada lado, haveria a melhor de três. “Mas não foi necessário. Nossas atletas entraram com muita garra e não deixaram o placar sair do seu controle. No primeiro jogo nós vencemos por 21 a 10 e no segundo ficou em 23 a 16, duas grandes vitórias. É uma alegria muito grande conquistar pela primeira vez essa oportunidade de estar nos Jasc e levar o nome e o esporte de Treviso para todo o estado”, comenta o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Valmir Massiroli, que acompanhou a equipe em Braço do Norte.

As atletas começam nesta segunda-feira a preparação mais intensificada e o sentimento é de buscar cada vez mais os melhores resultados. “Graças a Deus o tempo passa e nos ensina o quanto o amadurecimento, o crescimento e a vontade de coisas novas valem a pena. Formamos uma nova grande família, pois é o que somos agora, por amor ao nosso esporte e por querer, com certeza, sempre vencer, mas também escrever uma nova história para todos”, declara a capitão do time, Josiane dos Santos.

A fase estadual da 57ª edição dos Jasc ocorre de 3 a 11 de novembro e terá Lages como cidade sede. “Somos um município jovem, com apenas 22 anos de emancipação, mas não é por isso que vamos caminhar devagar. Os atletas de Treviso refletem muito a força dos nossos colonizadores e que é muito presente até hoje na população, por isso não desistem fácil e lutam até o fim. Parabéns para o time feminino de handebol e para toda a equipe técnica que se empenha muito para realizar um ótimo trabalho”, pontua o prefeito Jaimir Comin.

Colaboração: Bruna Borges / Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Treviso