Novidades no meio-campo

Renan Medeiros

O time que enfrentará o CRB em Maceió nesse sábado tem tudo para ser diferente daquele com que o torcedor estava acostumado. O técnico Beto Campos vestiu ontem pela primeira vez o uniforme da comissão técnica e comandou o primeiro treino da equipe.

As novidades estão todas no meio-campo. Barreto, Ricardinho, Caíque Valdívia e Alex Maranhão foram os escolhidos por Campos para integrar o setor. O novo comandante manteve o time selecionado por Grizzo, à exceção de Ricardinho, que ocupa o lugar que antes era de Douglas Moreira. A mudança foi promovida por um motivo bem mais relevante do que aspectos técnicos, físicos ou de lesão. É que a Marthina, filha de Douglas, vem ao mundo amanhã, e o jogador vai ficar por aqui para curtir os primeiros dias de paternidade.

O treino comandado por Beto Campos consistiu num rachão entre o time titular e o reserva, com três traves - duas delas defendidas pelo time reserva.

Antes do treino, o técnico teve mais uma longa conversa com os atletas. Os titulares são Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

O Criciúma faz hoje pela manhã o último treino antes da viagem ao Nordeste. A atividade está agendada para as 10h no Centro de Treinamento, no Bairro Cristo Redentor.

Nenhum jogador está suspenso para o jogo de sábado. Os únicos desfalques são Douglas Moreira, Caio Rangel e Raphael Silva, estes dois últimos por lesão.