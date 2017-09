No Regional da LARM, não há mais tempo a perder

Renan Medeiros

Como a primeira fase da Taça Carvão Mineral é curta, a etapa de pegar entrosamento, conhecer os adversários e ir pegando ritmo de jogo já passou. Faltam três jogos para o fim da fase inicial, e é bom que as equipes se apressem em conseguir os pontos necessários para garantir a classificação ou lutar contra o rebaixamento.

Com seis pontos, Metropolitano, Mãe Luzia, Araranguá e Cocal do Sul já podem respirar ao menos um pouco aliviados. Eles não correm mais risco de rebaixamento, já que não é matematicamente possível que o último colocado termine com mais de cinco pontos.

Uma surpresa negativa já pode ser apontada, mesmo com apenas dois jogos disputados até agora no Campeonato Regional da LARM. O Caravaggio, atual campeão, não somou nenhum ponto ainda, e corre risco de não ficar sequer entre os oito classificados. Situação idêntica vivem o Internacional e o Turvo, que também não pontuaram.

Na terceira rodada, disputada neste fim de semana, há um confronto entre dois times com 100% de aproveitamento e outro entre equipes que não pontuaram. Todos os jogos da rodada terão início às 15h30min, com as preliminares dos juniores começando às 13h30min, nos mesmos dias e locais.

Diputa no topo...

Neste sábado, Metropolitano e Araranguá se enfrentam no Estádio Darci Marini, em Nova Veneza. O vencedor terá garantido uma a vaga na próxima fase - e, a depender da combinação de resultados, até o perdedor.

Ainda no sábado, o Turvo recebe o Mesquita, em Turvo. O time anfitrião é o atual lanterna da competição, empatado com o Interna-cional. Também neste sábado, o Mãe Luzia recebe o Meleiro, em Criciúma, também podendo garantir a classificação.

...E também lá embaixo

No domingo, um duelo de times zerados aguarda a torcida de ambos no Estádio da Montanha, no Caravaggio, em Nova Veneza. Internacional e Caravaggio se enfrentam pensando em, finalmente, engrenar na Taça Carvão Mineral.

Esta partida guarda um fato pitoresco: o Caravaggio ainda cumpre suspensão de mais um mando de campo, mas jogará no próprio estádio porque o mandante é o Internacional, que escolheu o local para realizar a partida, em acordo com o time neoveneziano e com o aval do departamento técnico da LARM.

O outro jogo do domingo é entre Lauro Müller e Cocal do Sul, em Lauro Müller. O time da casa tem apenas um ponto conquistado (um empate na primeira rodada contra o Meleiro), enquanto o visitante pode garantir a classificação caso vença o confronto. Este é o primeiro jogo dos sul-cocalenses fora de casa.

Segunda divisão

Na segunda divisão, as coisas também começam a ficar interessantes. Apenas um time não passará de fase, e por enquanto o candidato mais forte é o Baleário Rincão. A equipe praiana ainda não venceu nenhum jogo e, como se isso já não fosse uma notícia ruim o suficiente, vai folgar nesta rodada. Ou seja, independentemente dos resultados, continuará na lanterna.

Os dois jogos serão no domingo. Às 11h, o Rui Barbosa enfrenta o Itaúna em Morro da Fumaça. Os donos da casa buscam a primeira vitória, enquanto os sideropolitanos podem chegar à liderança, caso vençam. Mais tarde, às 15h30min, o São Martinho recebe o líder Maracajá. Se o visitante vencer, estará matematicamente classificado.