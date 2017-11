Não deu para o Tigre na final do Catarinense Sub-15

Os meninos do Criciúma lutaram, mas não conseguiram ficar com o título do Campeonato Catarinense Sub-15. Apesar de ter criado ótimas chances, o Tigre perdeu para o Avaí no segundo jogo da final pelo placar de 1 a 0, em confronto disputado na tarde de ontem, na Ressacada, em Florianópolis.

Nesse segundo jogo, os carvoeiros, comandados pelo técnico Filipe Monteiro, precisavam vencer para ficar com o título. Isso porque na partida de ida, disputada no estádio Heriberto Hülse, o Criciúma ficou no 0 a 0 contra o time da capital.

A campanha dos carvoeiros foi positiva. Em 22 jogos, foram 12 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O ataque criciumense foi o terceiro mais positivo, com 44 gols, e a defesa terceira mais eficiente, com 15 gols sofridos.