Muita adrenalina nas curvas da serra

A Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, recebeu a terceira edição do Red Bull Trike Strike, competição da modalidade “Drift Trike”, triciclos que misturam rodas de bike e de kart. Sob condições desafiadoras, com bastante neblina, o paranaense Felipe Farias conseguiu ter maior domínio do carrinho e levou o título do evento, após encarar duas baterias classificatórias e uma descida final, manobrando por mais de 20 curvas.

Quarenta atletas, de diferentes cidades brasileiras e de países como Colômbia e Argentina, disputaram o evento, descendo a Serra do Rio do Rastro com seus trikes. Eles largaram em ordem estabelecida por sorteio e, na segunda descida, inverteram o grid para definir os finalistas.

Na final, os 20 melhores pilotos tiveram uma única descida para decidir o campeão. A regra foi simples: ganhava quem chegasse primeiro. Felipe Farias, de Londrina (PR) e praticante de trike há cinco anos, foi o mais rápido, ocupando o lugar mais alto do pódio, seguido pelo paulista Sidnei de Mattos e pelo mineiro Lucas Ribeiro.

“Essa pista é uma insanidade, no sentido mais positivo da palavra. Consegui aproveitar muito bem as duas primeiras descidas classificatórias para entender bem o percurso e desenhar minha estratégia, o que me fez chegar na final preparado. Vários fatores fazem da serra uma locação perfeita para essa competição: as curvas, o clima, a dificuldade técnica, o fato de ninguém ter competido aqui antes. Estou muito feliz com a vitória”, afirmou o campeão Felipe Farias.

Foram aproximadamente 4 quilômetros de trajeto, com mais de 20 curvas sinuosas, que exigiram bastante técnica por parte dos pilotos, principalmente na hora de decidir entre aumentar ou diminuir a velocidades dos trikes.

“Foi um evento muito legal. Todo mundo curtiu e se respeitou durante toda a prova. Todos terminaram a prova muito felizes, empolgados e dizendo que já querem voltar e que poderia ser uma descida só e já estariam satisfeitos”, contou Rafael Demmer, presidente da Federação Brasileira de Drift Trike.

Essa foi a terceira edição do Red Bull Trike Strike, que já aconteceu por dois anos seguidos em Minas Gerais. Em Santa Catarina, o evento contou com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, Deinfra, Swizee e Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina.