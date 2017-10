Mesmo com grande preparação, Casa-Lar é derrotada no Catarinense Infantil

O time da Casa-Lar Associação Irmã Carmen foi derrotado por 2 a 0 pelo Imbituba nesse domingo, pela 3ª rodada do 1º turno do Campeonato Catarinense Infantil Aberto 2017. Apesar da rotina diária de treinamentos, o time não jogou como esperado. “Tomamos os dois gols por erro de marcação. Bem irreconhecível nossa equipe. Agora é se preparar para próxima”, explicou o treinador Deivid Fernandes, conhecido por Bolinho.

A próxima semana é de folga para a equipe comandada por Deivid. A Casa-Lar volta a campo no dia 15 de outubro, domingo, contra o Batistense. O jogo está marcado para às 15h30min, no Estádio Valério Gomes Neto, em São João Batista.

Enquanto isso, a bola vai rolar na categoria Sub-13

No próximo sábado, dia 7, os garotos do Sub-13 da Casa-Lar Associação Irmã Carmen vão enfrentar a equipe da Chapecoense, pela BGprime League. A partida está marcada para às 10h30min, na Arena Condá. Segundo o diretor administrativo e financeiro da instituição, João Izé Rosa, a equipe viaja na sexta-feira ao meio-dia. As demais categorias terão folga durante o fim de semana.

Colaboração: Samuel Cardoso / Assessoria Voluntária da Casa-Lar Associação Irmã Carmen