Mesatenistas de Criciúma conquistam sete medalhas em Campeonato Brasileiro

A equipe de tênis de mesa da Sociedade Recreativa Mampituba / FME Criciúma encerrou a participação no 51º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa com a conquista de sete medalhas, sendo quatro nas competições individuais e três nas competições em equipes. A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), iniciou na última quarta-feira e encerrou ontem, na cidade de Toledo, no Paraná.

Nas competições individuais, destaque para Alexandre Ank (Classe 04) que conquistou medalha de ouro. Os paratletas Conrado Contessi e Ramon Colombo (Classe 01 e 09, respectivamente), garantiram medalha de prata. Já Eric Reis (Classe 10) garantiu medalha de bronze.

Nas competições em equipes, por sua vez, três medalhas foram conquistadas. O juvenil feminino, em que participou a atleta Letícia Araújo, garantiu medalha de prata. A equipe paralímpica, em que participaram os atletas Jean Padilha e Alexandre Ank, ficou com o bronze. Também com medalha de bronze ficou a equipe paralímpica Classe 10, onde jogaram Eric Reis e Ramon Colombo.

Nesta semana, mesatenistas da Sociedade Recreativa Mampituba / FME Criciúma também participarão da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc). A competição inicia nesta segunda-feira, 9, a segue até sexta-feira, 13, na cidade de Rio do Sul. Na competição, estarão os atletas Guilherme Silva, Gabriel Maurício, Jhonatan Maria, Kauã Figueiredo, Luiz Silva, Vinícius Denk, Isabela Silva, Vitória Anhaia, Maria Clara Araújo e Sabrina Midzva.

Os atletas de tênis de mesa da Sociedade Recreativa Mampituba / FME Criciúma e o técnico Alexandre Ghizi são integrantes do projeto de formação de atletas que o Clube mantém por meio de convênio, através de editais, com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.



Colaborção: Vanessa Nórdio / Assessoria de Imprensa SR Mampituba