Mesatenista paralímpico de Criciúma é campeão no JUB's

O mesatenista paralímpico da Sociedade Recreativa Mampituba / FME Criciúma, Ramon Colombo, conquistou o título de campeão nos Jogos Universitários Brasileiros 2017 (JUB´s). O paratleta competiu na categoria Classe 09, representando a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Os jogos do tênis de mesa iniciaram na última quinta-feira e encerraram no sábado, no estado de Goiás.

“Este título nacional é muito importante para o currículo do atleta. O Ramon acaba de fechar o circuito nacional em primeiro lugar. Esta premiação vem para reforçar a excelente fase que o atleta está passando, graças ao trabalho diário realizado”, afirma o técnico, Alexandre Ghizi.

Colaboração: Vanessa Nórdio / Enfatizze Comunicação