Merecia melhor desfecho

Mateus Mastella

S e o Tigre não teve um bom desempenho contra o Joinville, não se pode dizer o mesmo ante o Goiás. Com um futebol de toque de bola, de velocidade e de busca pelo gol, em boa parte do jogo, o empate não é justo e o Tricolor merecia sorte melhor. Douglas Dodi até marcou um golaço, mas a zaga falhou e o jogo de ontem terminou empatado em 1 a 1, no Serra Dourada.

O técnico Roberto Cavalo reclamou bastante da arbitragem e os jogadores lamentaram o resultado. "Poderia ter sido dife-rente, mas agora é seguir em frente e tentar recuperar em casa. Está na hora de fazer o dever ao lado do nosso torcedor", comenta o volante Douglas Dodi. O Tricolor, na próxima partida, poderá ter o reforço do atacante Bruno Baio e do lateral Paulo Cesar, que precisam ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID). O meia Thiago Humberto ainda precisa cumprir uma suspensão e não poderá atuar contra o CRB, no sábado, às 21h.

Estilo ofensivo

Com um chute apenas nos primeiros dez minutos, o Criciúma, mesmo jogando fora de casa, tinha a postura de atuar no campo do Goiás. Tanto que o primeiro bom arremate do Tigre veio aos 19 minutos, dos pés de Niltinho. Alex Maranhão também teve uma boa chance na cobrança de falta, que parrou na barreira. Perto dos 30 minutos, um lance polêmico. Niltinho recebeu pela esquerda, cruzou, a bola bateu na mão do jogador do Goiás e o Tricolor pediu pênati, contudo Flávio Rodrigues não assinalou.

Roberto teve uma grande chance de empurrar para o fundo da rede, porém cabeceou errado no cruzamento de Niltinho. Assim foi o primeiro tempo do Tricolor. "Foi um tempo bom, precisa ajeitar alguns pontos, mas dá para ganhar o jogo", ressalta Felipe Guedes.

Dodi e Rossi

Na volta do intervalo, o Tigre não mexeu e o Goiás começou assustando. De falta, Anderson mandou a bomba, a bola bateu no travessão e quase abriu o placar. O Criciúma ficou na defesa e saía no contra-ataque. Em um dos lances em velocidade, Jheimy quase balançou a rede, a bola bateu nele, entretanto não conseguiu mandar para o fundo do gol. Na sequência, Carlos Eduardo partiu em velocidade pela direita, arrematou cruzado para fora.

Se os atacantes não conseguiam fazer o gol, coube ao volante Jheimy botar ordem na casa. O atacante deixou o baixinho livre na área, ele só tirou do goleiro e abriu o placar para festa dos criciumenses. O time da casa foi todo para o ataque, Luiz até evitou em um lance, no entanto, na sequência, Rossi mandou com categoria e empatou a partida. O Tricolor teve mais algumas chances, não converteu em gol e terminou o jogo empatado em 1 a 1.