Mais que três pontos em jogo

Renan Medeiros

Beto Campos até ensaiou mudanças no time em relação ao que venceu o CRB no sábado, fora de casa. Caio Rangel no lugar de Caíque? Diogo Mateus na vaga de Maicon Silva? João Henrique substituindo Diego Giaretta?

Todas essas opções foram testadas pelo técnico carvoeiro, mas, ao fim, prevaleceram os titulares que iniciaram a última partida. Assim, a não ser que haja uma mudança de última hora, já está definido o time da estreia de Beto Campos no Estádio Heriberto Hülse. E o compromisso não é dos mais fáceis. O Criciúma recebe o Figueirense, time que se esperneia há mais de 20 rodadas contra o rebaixamento.

“Não tem nervosismo, mas tem um friozinho na barriga que é normal. Vamos estrear na nossa casa esperando que o torcedor nos apoie. O clássico é um jogo diferente. Temos que ficar atentos para errar o mínimo possível. Quem conseguir isso se dará melhor”, avalia Beto Campos.

Para a partida desta terça-feira, ele já tem em mente o que espera de diferente em relação ao último desafio do Tigre. “Foi um jogo super difícil (contra o CRB), uma viagem longa. Os ajustes que queremos serão pontuais, que já conversamos e vamos tentar colocar em prática no treinamento”, declarou o técnico do Tigre, minutos antes da última atividade antes do jogo, realizada nesta segunda-feira no Estádio Heriberto Hülse.

"A equipe precisa estar um pouco mais compatctada do que esteve, principalmente no primeiro tempo, quando tomamos muitas bolas longas e perdendo a bola, com o adversário ficando com a posse. Queremos fazer mais como fizemos no segundo tempo. E também vamos procurar chegar mais pelos lados do campo”, afirmou Beto Campos.

Para o jogo desta terça, há mais do que três pontos em disputa. O Figueiresne vê a chance de respirar fora da zona de rebaixamento caso pontue em Criciúma, enquanto o Tigre pode subir para o sétimo lugar e diminuir a distância para a zona de acesso. Atualmente, cinco pontos separam o Criciúma do Vila Nova, quarto colocado.

Beto Campos não vê que a diferença de posição na tabela entre o Tigre e o Figueira se traduza em facilidade dentro de campo. “Eles vêm de uma vitória, que dá uma renovada nos ânimos. O trabalho feito pela nova comissão técnica já mostra frutos. É um clássico de Santa Catarina e sabemos que vai ser um jogo difícil”, projeta o técnico.

Equilíbrio emocional

Antes da chegada de Beto Campos, o Criciúma perdeu pontos importantes dentro de casa, contra adversários como Paysandu, Brasil de Pelotas, Oeste e Juventude. Esse histórico recente pode ser outro fator que influencie negativamente o Tigre dentro de campo. “Há várias situações que podem explicar isso. Às vezes há uma ansiedade, quando se quer atingir um número para buscar uma classificação o mais rápido possível. Ou é do próprio jogo, quando o atleta erra um ou outro passe, e a cobrança do torcedor gera dúvidas”, aponta o técnico, que também indica um “remédio” para esse problema. “É preciso ter calma e estar dentro do que queremos, que é ter uma equipe equilibrada, como tivemos lá contra o CRB, quando o time melhorou mesmo depois de ter tomado um gol. O que não pode é deixar o nervosismo tomar conta porque errou um lance, ou porque o adversário está melhor momentaneamente. Temos que ter equilíbrio emocional. Nós temos 90 minutos mais os acréscimos para vencer o jogo”, considera.

Um dos mais experientes do grupo, Diego Giaretta enalteceu a capacidade do time em buscar fora de casa os pontos que perdeu no Estádio Heriberto Hülse, e aposta numa concentração maior de agora em diante dentro de casa. “Voltamos a ter esperança e chances, estamos no caminho certo”, avalia o zagueiro e lateral-esquerdo. “Amanhã (terça) o time estará fechado e a vitória será de extrema importância para que possamos dar sequência à nossa caminhada. É um clássico e temos que levar com toda a seriedade. Independentemente de a gente jogar bem ou não, o importante é vencer”, acrescenta.

No treino desta segunda-feira à tarde, Beto Campo pediu à imprensa que não fotografasse as atividades com o time titular. O técnico fez um treino de um time só em campo reduzido e, depois trabalhou bolas paradas.

Time titular

O time que deve ir a campo é o mesmo de sábado: Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

Além deles, também estão relacionados para o jogo o goleiro Edson, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Diogo Mateus, os volantes Jonatan Lima, Jocinei e Douglas Moreira, os meias João Henrique e Erick Flores e os atacantes Caio Rangel, Fabinho Alves, Moisés e Pitbull.