Jogos escolares voltam a ser realizados em Urussanga

Lucas Renan Domingos

Urussanga deu início nessa quarta-feira a mais uma edição dos Jogos Escolares de Urussanga (Jeur). A iniciativa que teve a sua última edição em 2015 reúne aproximadamente 150 estudantes de 10 a 13 anos de sete escolas do município em jogos realizados no Ginásio Centenário.



“Estamos voltando com esta competição como forma de promover uma integração entre as escolas. Este ano vamos fazer diferente e a cada semana será realizada a disputa de uma modalidade. Começamos pelo futsal. O objetivo com este novo formato é fazer com que os estudantes tenham um desgaste menor, já que na maioria das escolas, são os mesmos atletas que jogam em todas as modalidades”, explica o diretor de esportes de Urussanga, Thiago Mutini.



No primeiro dia de disputas que contou com a realização de 22 jogos, a primeira colocação no futsal feminino ficou com a Escola Lydio de Brida, o segundo lugar com o Caetano Beza Batti e a terceira posição com a Escola Vincenzo De Villa. Já no masculino a campeã foi a Escola Vincenzo De Villa, a segundo colada, a Escola Lydio De Brida e na terceira colocação ficou com o Colégio Monsenhor. As instituições campeãs de cada modalidade serão as representantes do município na etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) que será realizado em 2018 para os atletas até 14 anos.



“Só temos a agradecer o apoio de todos, professores, diretores, alunos, secretaria de educação e todos os envolvidos para que esta ação voltasse a ser desenvolvida”, enaltece Thiago.



Participam da competição estudantes do Colégio Monsenhor, Caetano Bez Batti, Barão do Rio Branco, Vincenzo De Villa, Lydio De Brida, Antonieta Quintanilha de Andrade e Lucas Bez Batti.



Próximas dias e modalidades que serão disputadas:

18 de outubro – Futsal (período matutino e vespertino);

23 de outubro – Handebol (período matutino);

1º de novembro – Voleibol (período matutino e vespertino);

6 de novembro – Xadrez e tênis de mesa (período matutino e vespertino).



Colaboração: Jéssica Pereira / Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Urussanga