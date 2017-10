Jogos do Regional da LARM têm local definido

Renan Medeiros

Dos jogos do próximo fim de semana no Campeonato Regional da LARM (Taça Carvão Mineral), um deles teve o local definido e o outro mudou de lugar.

A partida entre Caravaggio e Turvo será no Estádio Mário Balsini. O time de Nova Veneza cumprirá, assim, o segundo e último jogo de perda de mando de campo.

As duas equipes ainda brigam pela classificação, com o Caravaggio em vantagem. A equipe mandante soma três pontos na competição, enquanto o Turvo tem apenas um.

Já o jogo entre Mesquita e Lauro Müller, que seria no Estádio Valmor Feliciano, no Bairro Coloninha, em Araranguá, será realizado no Estádio CT Emerson Almeida, no Bairro Mato Alto, ainda em Araranguá.

O Mesquita soma cinco pontos e está com a classificação bem encaminhada, mas não garantida. O Lauro Müller, com um ponto apenas, precisa correr atrás de uma das vagas.

Apenas Mãe Luzia (nove pontos), Cocal do Sul (nove), Metropolitano (sete) e Araranguá (sete) já garantiram a classificação para a próxima fase.

Todos os jogos ocorrerão no domingo, às 15h30min. As partidas preliminares, com as equipes juniores, ocorrerão nos mesmos locais, às 13h30min.