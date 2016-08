Jheimy e, depois, Hélio Paraíba

Mateus Mastella

A saída do atacante Gustavo consumada ontem pela direção coloca mais um ponto no esquema do técnico Roberto Cavalo: quem irá substituir o goleador para a sequência da competição. Jheimy, notoriamente, é o favorito do comandante, inclusive era titular no estadual e só saiu por estar lesionado e, por isso, deverá voltar a titularidade; Hélio Paraíba tem treinado, contudo é o primeiro substituto.

Os dois ganham espaço com a saída do camisa 9, que realizou exames médicos ontem em São Paulo e ainda resolve alguns detalhes para assinar com a equipe do Tigre. "Estamos conversando com o Criciúma, está bem adiantado, acredito que nos próximos dias possamos acertar o Gustavo", revela o presidente do Corinthians, Roberto Andrade.

Oportunidade de ouro

O zagueiro Ferron também comentou a saída do companheiro, lamenta a ausência dele, porém comemora a ida do amigo para uma nova oportunidade na carreira. "Agora a força é do grupo, Gustavo está colhendo tudo o que plantou, nos ajudou bastante, tem o Jheimy e o Hélio que foram muito bem, então o ataque está bem servido", projeta.

O Corinthians comprou 35% dos direitos econômicos do Gustavo por R$ 3 milhões e mais 10% de uma empresa que tinha os direitos por R$ 1 milhão. O jogador se despediu do elenco na manhã de ontem, viajou para São Paulo e deverá ser anunciado ainda esta semana para ficar a disposição para o confronto de sábado contra a Ponte Preta, às 16h.

Mesmo com o presidente Jaime Dal Farra informando que só venderia o atacante pela multa rescisória de R$ 12 milhões, o Tricolor não seguiu a risca, até pela própria pressão de Gustavo por liberá-lo; em alguns momentos, ele chegou a pedir para baixar a multa rescisória.