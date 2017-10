Renan Medeiros

D aqui para frente, nada será fácil na vida do Criciúma. Estagnado em oitavo na tabela - três pontos atrás do sétimo e cinco à frente do nono -, o Tigre enfrentará nada menos que três equipes à frente dele nas próximas três rodadas. Mesmo assim, terá que superar o favoritismo dos adversários seguidas vezes para continuar lutando pelo Para o meia Alex Maranhão, autor de um gol e uma assistência no sábado, chegou a hora do “vamos ver”.

“Comentei com o Lucão que o jogo contra o Paraná será o mais importante do ano para o Criciúma”, conta Maranhão. O confronto será nessa sexta-feira, às 20h30min, no Durival Britto, em Curitiba (PR). “Vai ser um grande duelo. O Paraná tem a melhor campanha como mandante, e o Criciúma é um dos que mais venceram fora de casa. Vai ser um espetáculo, com estádio lotado. É nesses grandes jogos que se mostra a sua força e o seu valor”, acrescenta o meia.

Desde a chegada do técnico Beto Campos, o Criciúma ainda não perdeu. Foram duas vitórias e dois empates. Alex Maranhão, que se firmou na titularidade nesse período, enalteceu a atual postura da equipe. “Da forma como a vem jogando e com o nível de confiança que temos hoje, dificilmente vamos perder pontos. Isso facilita porque, quando você joga dentro de casa, você vai buscar o resultado e acredita até que o juiz apite”, avalia.

Para os próximos confrontos, o meia espera que o time mantenha a “pegada” e busque pontos tanto em casa quanto fora. “São dez jogos que vão definir o ano de muitas equipes, e espero que a gente continue com a mesma mentalidade vitoriosa para chegar nos últimos jogos brigando pelo G-4”, diz o jogador.

O elenco do Tigre se reapresentou ontem. Pela manhã, apenas os jogadores que não atuaram por muito tempo contra o Londrina treinaram. À tarde, o elenco que jogou sábado fez um trabalho de recuperação no gramado, com complemento na academia do Centro de Treinamento (CT).

O Criciúma volta a treinar hoje, a partir das 15h, novamente no CT. A delegação deve viajar na quinta-feira para Curitiba.