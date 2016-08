Gustavo está em Criciúma para rescindir com o Tigre

Arthur Lessa

Já vestiu a camisa, já assinou contrato com direito a transmissão pelas redes sociais, mas Gustavo ainda não é jogador do Corinthians.

De acordo com o diretor adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, em entrevista para o site Lance!, as questões de pagamento e documentação foram resolvidos na manhã desta sexta-feira (26), mas o atacante teve que vir a Criciúma para assinar a rescisão do contrato com o Tigre.

Inclusive, o contrato assinado “ao vivo” não tem validade. Sem a rescisão com o Criciúma, não é possível assinar o contrato oficial com o time paulista nem ser registrado no BID.