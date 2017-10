Final do Campeonato Municipal de bocha será amanhã

Notícia corrigida às 10h17min

A cancha de bocha do Parque das Nações Cincinato Naspolini será palco da final do 20º Campeonato Municipal de Bocha. A partir das 19h30min de amanhã, as equipes do Valdir Cavalo, do Bairro São Luiz, e Metropol, brigam pelo título na Chave A. Os clubes Colonial A e Colonial B realizam a final na Chave B. A competição é organizada pela Liga Sul Catarinense de Bocha e Bolão (LSCBB), com apoio da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Criciúma.

Conforme Valdemar Rocha, um dos organizadores do Municipal de Bocha, é a primeira vez que as equipes disputam a final do torneio. “Os clubes nunca chegaram na final do campeonato. Na fase classificatória, o grupo do Valdir Cavalo teve a maior pontuação, com 27 pontos. Será uma disputa acirrada”, comenta.

Na Chave A, os competidores disputam a Copa Iray Rolamentos - Troféu Cri Telhas. Na Chave B, os clubes brigam pela Copa Minatto Auto Chapeação e Pintura - Troféu Jazida de Areão Recco. “Realizamos um grande Campeonato Municipal de Bocha. Muitas equipes tradicionais participaram da disputa. Todos estão de parabéns”, destaca o presidente da FME de Criciúma, Sandro Araújo.