Espaço ampliado para torcedores do Internacional

Lucas Renan Domingos

O Criciúma enfrenta o Internacional (RS) na tarde do próximo sábado, às 16h30min, no Heriberto Hulse. Com o acesso colorado cada vez mais próximo de ser concretizado, a expectativa é que a torcida do time gaúcho compareça em grande número para acompanhar o confronto com o Tigre. Por isso, a administração do tricolor já está se preparando para receber os visitantes e ampliou o espaço destinado aos torcedores do adversário.

Serão disponibilizados para os colorados 4 mil lugares. A venda dos ingressos começaram na tarde de ontem e quase 3 mil entradas já foram vendidas para os torcedores do Internacional. O espaço ampliado ocupa quase toda a parte da arquibancada localizada abaixo das cabines de imprensa.

Alguns torcedores não gostaram da atitude da administração do Criciúma e criticaram. “Aqui dá pra ver o tamanho da vergonha”, disse um torcedor no twitter ao postar uma foto do local. “Essa diretoria tá afundando o Criciúma . E agora mais essa. Vamos entregar o HH à torcida do Inter”, acrescentou outro.