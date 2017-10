Edson Gaúcho está fora do Criciúma

Renan Medeiros

Notícia atualizada às 15h27min

O executivo de futebol do Criciúma, Edson Gaúcho, anunciou há poucos instantes o desligamento do clube. O dirigente concedeu uma entrevista coletiva que se iniciou há poucos minutos, em que explica os motivos envolvendo a saída do Tigre. O "braço direito" de Edson, Benício Spillere, também deixou o clube.

Nos últimos dias, o jornalista João Nassif, do site 4oito, publicou um áudio vazado em conversa no whatsapp em que Edson Gaúcho faz duras críticas aos jogadores do clube, a quem considera indisciplinados e sem comprometimento com o Criciúma. O dirigente admitiu a veracidade do áudio que, segundo ele, é antigo, e foi enviado ao empresário Acionir Barreto.

Edson Gaúcho não viajava mais com o grupo nos jogos fora de casa. Ao invés disso, estava escalado para uma missão de observação a jogadores em outros países da América do Sul.

"Deixei todos os relatórios do trabalho para a comissão técnica. Vida que segue. Tivemos acertos e, também, erros, o que é normal. Minha maior frustração foi não ter conseguido o acesso a série A, algo que tínhamos total capacidade para conseguir", disse Gaúcho.